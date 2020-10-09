У трьох знаків зодіаку можливі неприємності в справах сьогодні, - астролог

після того, як за гороскопом на четвер Овнів, Терезів і Скорпіонів чекали перешкоди в справах . За гороскопом на сьогодні, 9 жовтня, Близнюків, Львів і Водоліїв чекають неприємності Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в п'ятницю, 9 жовтня, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

Близнюків за гороскопом на сьогодні, чекає не найсприятливіший період для реалізації важливих справ. У п'ятницю буде складно вибудовувати і підтримувати будь-які контакти. Також не завжди успішно пройдуть ділові зустрічі. Зірки запевняють, що в цей день буде складно переконати в своїй правоті інших і відстояти свою точку зору. Слід бути готовим до того, що обставини не завжди будуть складатися на користь представників знака. Можуть виникнути непередбачені обставини, в будь-який момент Близнюки можуть опинитися в складній ситуації, коли доведеться діяти швидко і рішуче.

Лев

У Левів настане не найсприятливіший період. В цей час буде складно вибудовувати контакти з колегами, не завжди вийде відстоювати свою точку зору в спірних моментах. Зірки радять в п'ятницю постаратися зосередитися на поточних справах. Також Леви можуть очікувати надходження грошових коштів за виконану роботу.

Водолій

Протягом п'ятниці у Водоліїв можуть виникати різного роду суперечності і загостряться взаємини з близькими і друзями. У цей період зірки не радять займатися важливими справами, адже настрій представників цього знаку буде мінливим, вони можуть змінювати свою думку на ходу. Постарайтеся в цей період докладно обмірковувати свої дії наперед.

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