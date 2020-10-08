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08 октября 2020, четверг, 05:00 62
Lifestyle 2020-10-08T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трем знакам зодиака звезды сулят трудности сегодня, — астролог

Трем знакам зодиака звезды сулят трудности сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на четверг
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay.com
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay.com

В то время, как в среду удача улыбалась Ракам, Козерогам и Рыбам, сегодня Овнов, Весов и Скорпионов ждут препятствия в делах. Подробнее об астрологическом прогнозе на четверг, 8 октября, расскажут Українські Новини.

Овен

Звезды советуют Овнам действовать в четверг осмотрительно. Важно реально оценивать, как будут складываться обстоятельства в дальнейшем. Однако, несмотря на все старания, прыгнуть выше головы в этот день не получится. Также возможны трудности при решении финансовых вопросов. Постарайтесь придерживаться режима экономии и не выбрасывать деньги на ветер.

Весы

События в течение дня могут развиваться не всегда благоприятно. Представителей знака могут ожидать трудности и мелкие неурядицы. В этот день  Весы рискуют упустить момент, когда нужно проявить гибкость и избегать излишней напряженности. Потому звезды советуют проанализировать свои шаги предварительно и постараться предугадать, чего ждут окружающие.

Скорпион

Скорпионов ждет сложный день. Звезды уверют, что Скорпионы будут не всегда верно оценивать текущие события. Постарайтесь работать в четверг со всей ответственностью, проявите себя и продемонстрируйте окружающим свои достижения и свои навыки. Однако следует беречь свои секреты, поскольку их могут выдать как раз те люди, которым представители знака доверяют.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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