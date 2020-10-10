В Україні заборонять кредити під 0%: громадян чекає банківське нововведення

В Україні набере чинності закон, який зобов'яже фінустанови розкривати повну вартість мікрокредитів - позичок, які менше ніж мінімальної зарплати 5000 гривень і короткострокових запозичень (до одного місяця) у той час, як Нацбанк закликав українців бути обережними з кредитами під 0%. Про це пише Obozrevatel .

Документ вже підписав президент Зеленський. Закон вступає в силу через 3 місяці з дня його опублікування - в січні 2021 року.

Повідомляється, що фінансові компанії будуть зобов'язані вказувати реальну річну процентну ставку по мікрокредитів, яка включає всі без винятку витрати клієнта. Це також стосується і реклами.

Буде заборонено вказувати процентні ставки на рівні 0% або 0,01%, які можуть діяти протягом короткого пільгового періоду, що призводить до неправильного розуміння вартості кредиту споживачем.

Договір повинен буде містити повну інформацію про позику, а саме:

повну відсоткову ставку;

наявність додаткових і супутніх послуг;

орієнтовну загальну вартість кредиту;

графік платежів;

інформацію про санкції в разі прострочення.

Які штрафи за прострочення

З'явиться максимальна планка штрафів і пені - подвійна сума кредиту. У той же час таке обмеження не може збільшуватися за домовленістю сторін (навіть якщо така умова передбачена в договорі).

Закон також передбачає, що в разі прострочення ставка по мікрокредитів може змінюватися в гіршу для клієнта сторону.

Так як саме штрафи в разі прострочення можуть подвоїти-потроїти або навіть збільшити борг в десять разів. Клієнти можуть не розібратися в графіку платежів. У той же час система сплати штрафів може бути прописана дуже складно, тому позичальник не розуміє їх обсягу.

Штраф може скласти, наприклад, 2% від простроченого платежу в перший день прострочення і ще плюс 2% кожен наступний день. До цього може додаватися пеня, наприклад, 1,5% від суми кредиту за кожен день прострочення.

Що дає закон

Закон посилить захист споживачів мікрокредитів від необґрунтованої боргового навантаження, а також убезпечить кредиторів від недобросовісних позичальників і, відповідно, сприятиме зменшенню частки проблемної заборгованості.

Крім того, закон встановлює максимальну планку штрафних санкцій, які банк може нарахувати клієнту в разі прострочення виплат по кредиту.



Як повідомляли Українські Новини, в кінці літа в Україні скоротилася частка проблемних кредитів.



Раніше Зеленський схвалив заборону нараховувати штрафи за несплату кредиту під час карантину.

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