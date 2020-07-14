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14 липня 2020, вівторок, 13:30 10
Економіка 2020-07-14T15:00:04+03:00
Українські Новини
НБУ попередив українців про "підводні камені" кредитів "під 0%"

НБУ попередив українців про "підводні камені" кредитів "під 0%"

Валерия Драгомирова
НБУ, кредит під 0%
Кредит. Фото: pixabay
Кредит. Фото: pixabay

Національний банк закликає населення бути обережними з кредитами "під 0%" в той час, як українцям обіцяють можливість оформлення іпотеки під 10%.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

НБУ підкреслив, що українцям варто бути дуже обережними з кредитами "під 0%", оскільки банки не роздають кошти просто так.

Центробанк радить уважно читати договори і перевіряти всі умови кредиту.

"Фішка кредитів "під 0%"- ця ставка може діяти тиждень. А після цього включаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. У зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку з кредиту - 1 702% річних. Але є складність. Людина самостійно підписала договір з такими умовами. Захистити права в такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, - це суд", - повідомила начальник управління захисту прав споживачів фінпослуг Ольга Лобайчук.

Наголошується, що з січня 2020 року в Україні почала працювати нова система захисту прав споживачів фінансових послуг.

"Ми почали активну роботу з банками. Встановили вимоги до реклами та інформації на сайті. Банки повинні будуть їх виконувати з вересня. Аналогічні вимоги розробляємо до фінансових компаній. Але це не робиться за один день. Це довгий і складний процес", - підкреслила Лобайчук.

Як повідомляли Українські Новини, за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали кредитів на 381 млн гривень. Раніше Зеленський схвалив заборону нараховувати штрафи за несплату кредиту під час карантину.

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