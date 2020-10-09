Овнам потрібно вийти із зони комфорту, а Левів турбуватимуть питання про майбутнє, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Овнам потрібно вийти із зони комфорту, а Левів турбуватимуть питання про майбутнє, — гороскоп від Глоби на сьо

Сьогодні, зі слів астролога, настане сприятливий день для вирішення сімейних і побутових питань, тоді як в четвер був шанс завести корисні знайомства , які згодом допоможуть розв'язувати наболілі проблеми. Детальніше про те, що чекає всіх знаків зодіаку в п'ятницю, 9 жовтня, розповів Павло Глоба .

Овен

Овнам рекомендується в цей день покинути зону комфорту і зробити ставку на кар'єрний прорив. У цей день представники знака будуть досить амбітні, а всередині них з'явиться спрага досягнень. Не витрачайте час даремно і направте сили в потрібне русло.

Телець

У цей день Тельці будуть впевнені в собі, як ніколи раніше. Дух пригод і прагнення позмагатися за місце під сонцем характерні для них в цю п'ятницю. Послухайте улюблену музику вранці, щоб зарядитися необхідною енергією.

Близнюки

У Близнюків буде сприятливий день для розумової діяльності. Астролог радить додати у свій план дня фізичну активність. Завдяки тренуванням складні завдання дадуться вам легше.

Рак

Ракам в п'ятницю варто подолати власний страх і сором'язливість. У пріоритеті будуть точність і пунктуальність, які допоможуть успішно здійснити все задумане. Будь-яка різка зміна планів або запізнення можуть неоднозначно вплинути на хід подій.

Лев

Левів будуть мучити дрібні питання про майбутнє. Щоб не випадати з ритму реальному житті, займіться повсякденними й нагальними завданнями. Відповіді прийдуть самі собою.

Діва

У Дів буде сприятливий день для переговорів, фінансових питань та домовленостей. Представникам знака буде легко отримати бажане і задовольнити запити співрозмовника.

Терези

Прийшов час рухатися вперед. Терезам рекомендується в цей день не шукати відмовок і виправдань, щоб не робити те, що пообіцяли собі вже давно.

Скорпіон

Не бійтеся зробити помилку і не відмовляйтеся від дій, так і не спробувавши зробити хоч щось. Навіть найменша спроба може принести Скорпіонам величезний успіх.

Стрілець

У Стрільців буде багато можливостей для реалізації нових ідей і грандіозних планів. Тільки не порушуйте правила і не задирайте ніс, тому що створите самі собі проблеми.

Козеріг

У Козерогів день буде наповнений емоціями, змінами і подіями. Прагнучи до професійного успіху, запасіться витривалістю, упертістю і інтуїцією.

Водолій

Астролог радить Водоліям не витрачати час даремно. Не сумнівайтеся і не зупиняйтеся на досягнутому, сміливо перестрибуйте через чергову планку.

Риби

Не відкладайте на потім те, що можна зробити зараз. Потрібно не сумніватися, а діяти. Однак поки не розкривайте нікому свої далекоглядні плани.

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