Собор Святої Софії в Стамбулі позбувся статусу музею і став мечеттю

Собор Святої Софії в Стамбулі знову став мечеттю. Державна рада Туреччини скасувала постанову від 1934 року про його перетворення на музей. Про це повідомляє телеканал CNN Turk.

"Державна рада Туреччини скасувала рішення від 1934 року про перетворення Айя-Софії в музей", – передає телеканал. Це означає, що тепер історичний собор може використовуватися як мечеть.

З ініціативою повернути собору статус мечеті виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Софійський собор був зведений за наказом імператора Юстиніана в VI столітті нашої ери. Це був найбільший храм в християнському світі. У 1453 році Константинополь був захоплений турками і християнська церква стала мечеттю. До собору добудували чотири мінарети і дали нову назву - Айя-Софія. У 1935 році президент Ататюрк присвоїв святині статус музею. У 1985 році Айя-Софія включена до складу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Туреччини Ердоган запропонував зробити з собору Айя-Софія мечеть.

Раніше в Туреччині для туристів відкрили найдавніший храмовий комплекс - "Нульову точку історії".