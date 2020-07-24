У соборі Святої Софії провели першу мусульманську молитву після 86-річної перерви

У соборі Святої Софії в Туреччині вперше з 1934 року пройшла мусульманська п'ятнична молитва після того, як суд зняв з Софії статус музею і повернув йому статус мечеті.

Про це повідомляє BBC.

До молитви підлога собору вкривається зеленим килимом, а християнські мощі і фрески сховали під білими покривалами і за тьмяним освяченням.

На молитву пускають одночасно не більше 1000 вірянинів. В умовах карантину вони повинні бути в масках і приносити з собою килимки для молитви. Інші можуть молитися перед собором на газоні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже відвідав споруда на початку церемонії відкриття Святої Софії для відвідувачів.

Her zaman söylediği gibi: "Biz yalnızca Аллаху ın huzurunda eğiliriz."Yedi düvele karşı dimdik durup Аллаху ın huzurunda boyun eğmek... Seni Allah için seviyoruz, bunun için seviyoruz Recep Tayyip Erdoğan... pic.twitter.com/JqCidFLQ0r

— Merve Şebnem Oruç (@mervesebnem) July 24, 2020

Як повідомляли Українські Новини, християнські мозаїки в соборі Святої Софії під час мусульманської молитви будуть покривати завісами або закривати лазерами.

Влада Євросоюзу розкритикували Туреччину за рішення перетворити Собор Святої Софії в Стамбулі у мечеть, і закликали турецьку владу переглянути дане рішення.

У березні 2019 року президент Туреччини Реджеп Ердоган доклав замінити статус музею Айя-Софія на мечеть, щоб його можна було відвідувати безкоштовно.