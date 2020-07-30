підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
30.07.2020 12:00 Круглый стол: "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период"

  • Новини
  • Світ
  • У Туреччині знайшли золоту діадему часів Римської імперії
30 липня 2020, четвер, 11:06 15
Світ 2020-07-30T12:45:02+03:00
Українські Новини
У Туреччині знайшли золоту діадему часів Римської імперії

У Туреччині знайшли золоту діадему часів Римської імперії

Елизавета Кесельман
Археологи, Артефакт, Туреччина, Римська імперія, Археологічні розкопки
Золота діадема 2 століття н. е. Фото: thehistoryblog
Золота діадема 2 століття н. е. Фото: thehistoryblog

Після того, як у Білгород-Дністровській фортеці знайшли артефакт часів Османської імперії, в Ізмірі (Туреччина) виявили римський саркофаг із золотою діадемою під час будівництва часів Римської імперії. Про це повідомляє ТСН з посиланням на The History Blog.

Як наголошується, робітники натрапили на кам'яну домовину, коли копали фундамент в історичному районі Конак. Так, розкопки виявили саркофаг з кришкою, що містить людські останки, фрагменти кераміки і фрагменти золотої діадеми. Корона була знята для вивчення й консервації, а саркофаг був повністю розкопаний на місці.

Археологи вважають, що саркофаг і останки належать до 2 століття н. е., періоду, коли давня Смірна досягла свого піку розквіту в часи Римської імперії. Діадема зустрічається вкрай рідко і вказує на те, що покійний був членом правлячого класу.

Поселення в Ізмірському затоці сходить до неоліту, що робить його одним з найдавніших поселень Середземномор'я. Грецьке місто Смірна було засноване там близько 1000 р. до н. е. Воно процвітало завдяки сільському господарству і торгівлі, ставши одним з найважливіших міст в басейні Середземного моря.

Ізмірська рада з збереження культурної спадщини вирішила оголосити цей район археологічною пам'яткою третього ступеня у зв'язку з тим фактом, що "предмети можуть належати більш ніж одному похованню саркофагу в цьому районі".

Згідно з рішенням, до того, як дозвіл на будівництво буде надано в розкопаному районі і в прилеглому районі, будуть проведені бурові розкопки та експертизи Ізмірського музейного управління.

Як повідомляли Українські Новини, у Білгород-Дністровській фортеці знайдена скляна пляшка з рідиною часів Османської імперії.

Більше новин про: Археологи Артефакт Туреччина Римська імперія Археологічні розкопки

Побудований вікінгами корабель знайшли на норвезьк...
У Білгород-Дністровській фортеці знайдена скляна п...
Вчені розкрили таємницю захоплення Стародавнього Є...
В Єгипті знайшли гробниці часів Римської імперії...
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів
Новини
МЗС Білорусі викликало українського і російського посла через затримання бойовиків ПВК Вагнера 12:40
У Київській області вже 3,6 тис. людей заразилися коронавірусом, 62 хворих на COVID-19 померли 12:30
ДТП в Днінпрі. Фото: Інформатор
У Дніпрі зіткнулися дві навантажені фури: дорога і тротуар засипані насінням 12:25
Вибух на "Шулявці" і мінування на "Мінській". Суд заарештував підозрюваних 11:58
Бразилія відкриває кордони для туристів 11:56
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Зеленський ввів безвіз для китайських туристів 13:19
В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші 10:10
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу 09:36
більше новин
Бойовики продовжують влаштовувати поодинокі провокації в зоні ООС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok