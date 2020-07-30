У Туреччині знайшли золоту діадему часів Римської імперії

Після того, як у Білгород-Дністровській фортеці знайшли артефакт часів Османської імперії, в Ізмірі (Туреччина) виявили римський саркофаг із золотою діадемою під час будівництва часів Римської імперії. Про це повідомляє ТСН з посиланням на The History Blog.

Як наголошується, робітники натрапили на кам'яну домовину, коли копали фундамент в історичному районі Конак. Так, розкопки виявили саркофаг з кришкою, що містить людські останки, фрагменти кераміки і фрагменти золотої діадеми. Корона була знята для вивчення й консервації, а саркофаг був повністю розкопаний на місці.

Археологи вважають, що саркофаг і останки належать до 2 століття н. е., періоду, коли давня Смірна досягла свого піку розквіту в часи Римської імперії. Діадема зустрічається вкрай рідко і вказує на те, що покійний був членом правлячого класу.

Поселення в Ізмірському затоці сходить до неоліту, що робить його одним з найдавніших поселень Середземномор'я. Грецьке місто Смірна було засноване там близько 1000 р. до н. е. Воно процвітало завдяки сільському господарству і торгівлі, ставши одним з найважливіших міст в басейні Середземного моря.

Ізмірська рада з збереження культурної спадщини вирішила оголосити цей район археологічною пам'яткою третього ступеня у зв'язку з тим фактом, що "предмети можуть належати більш ніж одному похованню саркофагу в цьому районі".

Згідно з рішенням, до того, як дозвіл на будівництво буде надано в розкопаному районі і в прилеглому районі, будуть проведені бурові розкопки та експертизи Ізмірського музейного управління.

Як повідомляли Українські Новини, у Білгород-Дністровській фортеці знайдена скляна пляшка з рідиною часів Османської імперії.