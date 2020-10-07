ДСНС ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській області, 1 — локалізувала

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській області , 1 осередок локалізувала.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Станом на 8:00 7 жовтня з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності 9 осередків ліквідовано, 1 осередок локалізовано. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га", — сказано в ньому.

Залучено важку інженерну техніку Збройних Сил (2 шляхоукладачі БАТ, 1 інженерна машина розгородження) і пожежний потяг.

Авіацією ДСНС з початку гасіння пожеж на території Луганської області було здійснено 588 скидів води (1 906 тонн).

При гасінні пожеж евакуйовано 150 осіб.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули в результаті отруєння продуктами горіння, 1 людина - від отриманих опіків, 3 людини - у результаті серцевих нападів, причина загибелі ще 4 осіб встановлюється.

Постраждали 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС).

Загалом до гасіння пожеж залучено більш як 1 150 людей і 294 одиниці техніки, з них від ДСНС - майже 400 осіб і понад 100 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки Ан-32П та 2 вертольоти ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, масштабні лісові пожежі в Луганській області почалися 30 вересня.

Тим часом пункт пропуску "Станиця Луганська" відновив роботу.

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