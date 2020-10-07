Намагалися спалити суху траву. Під Харковом сталася пожежа, через яку до евакуації готували ціле селище

Під Харковом у селищі Жихар місцеві жителі намагалися спалити сухостій, через що почалася масштабна пожежа, яка загрожувала житловим будинкам. Паліїв не зупинило навіть те, що в Луганській області все ще гасять лісові пожежі, що вирують там понад тиждень. Про це повідомляє Telegram-канал "Труха. Харків". За словами очевидців, в селищі вже згоріли два будинки. На місці працюють пожежники. Жителів селища Жихар хотіли евакуювати. Пожежа під Харковом. Фото: пресслужба ДСНС У коментарі каналу "Суспільне" керівник Головного управління Державної служби порятунку з надзвичайних ситуацій у Харківській області Ігор Лупандін розповів, що масштабне займання сталося через підпал в екосистемах. У селищі горів очерет і суха трава. Через сильний вітер пожежа швидко поширилася. Пожежа під Харковом. Фото: пресслужба ДСНС У пресслужбі ДСНС розповіли, що пожежу гасили 15 пожежних автоцистерн та 55 осіб особового складу ДСНС, 1 місцева пожежна команда селища Васищеве, пожежний поїзд, 3 автоцистерни для підвозу води комунального підприємства, 3 пожежні автоцистерни Жовтневого лісгоспу. За попередніми оцінками вогонь поширився на площу 30 га. Спільними зусиллями о 17:00 поширення вогню було зупинено, пожежу локалізовано. Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській області, 1 осередок локалізувала. Тим часом роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" (Луганська область) було відновлено.