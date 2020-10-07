Намагалися спалити суху траву. Під Харковом сталася пожежа, через яку до евакуації готували ціле селище

Під Харковом у селищі Жихар місцеві жителі намагалися спалити сухостій, через що почалася масштабна пожежа, яка загрожувала житловим будинкам. Паліїв не зупинило навіть те, що в Луганській області все ще гасять лісові пожежі, що вирують там понад тиждень .

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха. Харків".

За словами очевидців, в селищі вже згоріли два будинки. На місці працюють пожежники. Жителів селища Жихар хотіли евакуювати.

Пожежа під Харковом. Фото: пресслужба ДСНС

У коментарі каналу "Суспільне" керівник Головного управління Державної служби порятунку з надзвичайних ситуацій у Харківській області Ігор Лупандін розповів, що масштабне займання сталося через підпал в екосистемах.

У селищі горів очерет і суха трава. Через сильний вітер пожежа швидко поширилася.

Пожежа під Харковом. Фото: пресслужба ДСНС

У пресслужбі ДСНС розповіли, що пожежу гасили 15 пожежних автоцистерн та 55 осіб особового складу ДСНС, 1 місцева пожежна команда селища Васищеве, пожежний поїзд, 3 автоцистерни для підвозу води комунального підприємства, 3 пожежні автоцистерни Жовтневого лісгоспу. За попередніми оцінками вогонь поширився на площу 30 га.

Спільними зусиллями о 17:00 поширення вогню було зупинено, пожежу локалізовано.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській області, 1 осередок локалізувала.

Тим часом роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" (Луганська область) було відновлено.

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