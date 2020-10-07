підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Події
  • Намагалися спалити суху траву. Під Харковом сталася пожежа, через яку до евакуації готували ціле селище
07 жовтня 2020, середа, 20:30 5
Події 2020-10-07T22:15:02+03:00
Українські Новини
Намагалися спалити суху траву. Під Харковом сталася пожежа, через яку до евакуації готували ціле селище

Намагалися спалити суху траву. Під Харковом сталася пожежа, через яку до евакуації готували ціле селище

Кира Молчанова
пожежа, дснс, Харківська область, ДСНС України, сухостій
Пожежа під Харковом. Фото: пресслужба ДСНС
Пожежа під Харковом. Фото: пресслужба ДСНС

Під Харковом у селищі Жихар місцеві жителі намагалися спалити сухостій, через що почалася масштабна пожежа, яка загрожувала житловим будинкам. Паліїв не зупинило навіть те, що в Луганській області все ще гасять лісові пожежі, що вирують там понад тиждень.

Про це повідомляє Telegram-канал "Труха. Харків".

За словами очевидців, в селищі вже згоріли два будинки. На місці працюють пожежники. Жителів селища Жихар хотіли евакуювати.

Пожежа під Харковом. Фото: прес-служба ГСЧСПожежа під Харковом. Фото: пресслужба ДСНС

У коментарі каналу "Суспільне" керівник Головного управління Державної служби порятунку з надзвичайних ситуацій у Харківській області Ігор Лупандін розповів, що масштабне займання сталося через підпал в екосистемах.

У селищі горів очерет і суха трава. Через сильний вітер пожежа швидко поширилася.

Пожежа під Харковом. Фото: прес-служба ГСЧСПожежа під Харковом. Фото: пресслужба ДСНС

У пресслужбі ДСНС розповіли, що пожежу гасили 15 пожежних автоцистерн та 55 осіб особового складу ДСНС, 1 місцева пожежна команда селища Васищеве, пожежний поїзд, 3 автоцистерни для підвозу води комунального підприємства, 3 пожежні автоцистерни Жовтневого лісгоспу. За попередніми оцінками вогонь поширився на площу 30 га.

Спільними зусиллями о 17:00 поширення вогню було зупинено, пожежу локалізовано.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській області, 1 осередок локалізувала.

Тим часом роботу пункту пропуску "Станиця Луганська" (Луганська область) було відновлено.

Більше новин про: пожежа дснс Харківська область ДСНС України сухостій

ДСНС ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській об...
Голова Харківської облради Чернов та 10 депутатів ...
Під Сумами стався викид токсичної хімічної речовин...
У Луганській області загасили великий осередок пож...
Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу
Новини
У Києві на карантин закриті вже 4 школи. На "дистанційці" вже більше 400 класів 22:28
На Харківщині через випадки COVID-19 на карантин закрили медичний коледж 22:22
Завтра Київ накриє сильний туман - синоптики попередили про "жовтий" рівень небезпеки 21:57
Олег Синегубов. Скриншот видео
Скільки треба смертей, щоб визнати неправоту? – Синєгубов звернувся до опонентів 21:19
Раді порадили обмежити зарплати держчиновників і керівників держпідприємств 10 "мінімалки" 21:17
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
До Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі 12:01
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok