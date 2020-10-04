підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Спорт
  • "Шахтар" йде на самоізоляцію. У П'ятова і Степаненка виявили COVID-19
04 жовтня 2020, неділя, 23:58 4
Спорт 2020-10-05T00:36:24+03:00
Українські Новини
"Шахтар" йде на самоізоляцію. У П'ятова і Степаненка виявили COVID-19

"Шахтар" йде на самоізоляцію. У П'ятова і Степаненка виявили COVID-19

Елена Новикова
Шахтар, Коронавірус, Андрій П'ятов, Коронавірус у футболістів, Тарас Степаненко
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Після матчу "Десна" - "Шахтар", який відбувся сьогодні, 4 жовтня, медична служба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які були здані напередодні їх від'їзду в розташування національної команди. Тести двох футболістів і двох співробітників виявилися позитивними. Про це повідомляється на офіційному сайті ФК "Шахтар".

"Тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу "оранжево-чорних" виявилися позитивними ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що клуб зробив всі необхідні заходи. "Шахтар" в повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, який курирує клуб. У понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії.

Як повідомляли Українські Новини, "Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу.

Раніше повыдомлялося про те, що тренер "Шахтаря" розповів, хто винен у втраті очок в матчі проти "Руху".

Більше новин про: Шахтар Коронавірус Андрій П'ятов Коронавірус у футболістів Тарас Степаненко

ФК "Шахтар" готовий відправити власний літак до Ух...
За добу кількість проведених ПЛР-теcтів на COVID-1...
Головний тренер футбольного клубу "Волинь" захворі...
В УЄФА встановили графік ігор футболістів Динамо і...
Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії, — Шмигаль
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися
Новини
"Шахтар" йде на самоізоляцію. У П'ятова і Степаненка виявили COVID-19 23:58
ЦВК затвердила форми протоколів тервиборчкомів про підсумки голосування 22:59
Крах Ан-26 під Харковом. У ВСУ вважають версію теракту найменш вірогідною 22:30
Дружину померлого депутата Давиденка зареєстрували кандидатом в окрузі №208 Чернігівської області 21:31
"Моя місія виконана". Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова 17:48
більше новин
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу 18:48
Президент оцінив успішну роботу "Укргідроенерго" з добудови Дністровської ГАЕС 12:13
Тренування. Фото: пресс-служба
У Києві провели відкрите тренування для дітей з особливостями розвитку 11:57
Правила грошових переказів в Україні хочуть змінити: яку суму можна надіслати анонімно 05:30
більше новин
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Порошенко госпіталізований через коронавірус 16:31
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів 10:44
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак 11:41
Газ на опалювальний сезон подорожчав: як вибрати найвигідніший тариф 05:30
більше новин
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok