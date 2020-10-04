"Шахтар" йде на самоізоляцію. У П'ятова і Степаненка виявили COVID-19

Після матчу "Десна" - "Шахтар", який відбувся сьогодні, 4 жовтня, медична служба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які були здані напередодні їх від'їзду в розташування національної команди. Тести двох футболістів і двох співробітників виявилися позитивними. Про це повідомляється на офіційному сайті ФК "Шахтар".

"Тести Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу "оранжево-чорних" виявилися позитивними ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що клуб зробив всі необхідні заходи. "Шахтар" в повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, який курирує клуб. У понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії.

Як повідомляли Українські Новини, "Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу.

Раніше повыдомлялося про те, що тренер "Шахтаря" розповів, хто винен у втраті очок в матчі проти "Руху".

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