Співробітник СБУ замість службових відряджень їздив судити футбольні матчі. Йому загрожує 7 років в'язниці

Протягом 2018-2019 років с півробітник Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, щоб бути арбітром на футбольних матчах, самовільно відлучався з місця служби . Про це Цензор.НЕТ повідомив начальник Управління з розслідування військових злочинів Головного слідчого управління ГБР Ярослав Лешенко.

Так, повідомляється що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань направлено до суду кримінальне провадження за звинуваченням співробітника в самовільному відлучення з місця служби під час відряджень для прийняття участі в суддівстві матчів.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років цього співробітника СБУ відправляли в регіони з метою надання методичної та практичної допомоги під час проведення робіт з технічного захисту інформації. Але він, вважаючи, що керівництво не буде перевіряти і контролювати його фактичне перебування у відрядженнях за певними місцями несення обов'язків військової служби, не отримавши відповідних дозволів начальника, більше як 10 разів самовільно виїжджав в інші міста України, де брав безпосередню участь в суддівстві футбольних матчів як арбітр", - говорить Лешенко.

Співробітникові ГУ ВКР ДКР Служби безпеки України від 5 червня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 409 КК України. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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