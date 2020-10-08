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08 жовтня 2020, четвер, 09:30 17
Силові структури 2020-10-08T11:45:03+03:00
Українські Новини
Співробітник СБУ замість службових відряджень їздив судити футбольні матчі. Йому загрожує 7 років в'язниці

Співробітник СБУ замість службових відряджень їздив судити футбольні матчі. Йому загрожує 7 років в'язниці

Анна Рудык
СБУ, Футбол, арбітр
Футбол. Фото: uefa.com
Футбол. Фото: uefa.com

Протягом 2018-2019 років співробітник Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, щоб бути арбітром на футбольних матчах, самовільно відлучався з місця служби. Про це Цензор.НЕТ повідомив начальник Управління з розслідування військових злочинів Головного слідчого управління ГБР Ярослав Лешенко.

Так, повідомляється що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань направлено до суду кримінальне провадження за звинуваченням співробітника в самовільному відлучення з місця служби під час відряджень для прийняття участі в суддівстві матчів.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років цього співробітника СБУ відправляли в регіони з метою надання методичної та практичної допомоги під час проведення робіт з технічного захисту інформації. Але він, вважаючи, що керівництво не буде перевіряти і контролювати його фактичне перебування у відрядженнях за певними місцями несення обов'язків військової служби, не отримавши відповідних дозволів начальника, більше як 10 разів самовільно виїжджав в інші міста України, де брав безпосередню участь в суддівстві футбольних матчів як арбітр", - говорить Лешенко.

Співробітникові ГУ ВКР ДКР Служби безпеки України від 5 червня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 409 КК України. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві аферисти намагались продати посади помічників нардепів від "Слуги народу" за $18 тисяч.

Також співробітнику СБУ, який вимагав хабарі у $ 250 тисяч у справі Давиденко, знизили заставу на 8 мільйонів.

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