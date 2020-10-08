Попри "зелену" зону в Кіровоградській області вводять обмеження

Влада Кіровоградської області, яка знаходиться в "зеленій" карантинній зоні, вводить заборону на масові заходи у той час, як у Сумах посилюють карантин через стрімке зростання захворюваності на коронавірус

Як передають Українські Новини, про це у своєму Telegram-акаунті написав глава Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

"Обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про тимчасову заборону масових заходів на Кіровоградщині. Питання ініціював я з огляду на загострення епідемічної ситуації", - пише Назаренко.

Він також підкреслив, що розуміє, що регіон знаходиться в "зеленій" зоні, через що подібне рішення може здатися передчасним.

"Я вважаю, це правильний крок", - зазначив голова Кіровоградської ОДА.

Заборона на проведення масових заходів в регіоні набуває чинності в п'ятницю, 9 жовтня, і триватиме до появи відповідного рішення.

Як повідомляли Українські Новини, в Кропивницькому в гімназії №9 кілька десятків школярів відправили додому на карантин.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні ситуація не повинна дійти до потреби розміщувати хворих на коронавірусну інфекцію в тимчасових госпіталях.

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