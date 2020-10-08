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08 жовтня 2020, четвер, 20:45 8
Суспільство 2020-10-08T22:30:02+03:00
Українські Новини
Попри "зелену" зону в Кіровоградській області вводять обмеження

Попри "зелену" зону в Кіровоградській області вводять обмеження

Константин Долгий
Кіровоградська область, Зелена зона, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Коронавірус в Кіровоградській області
Пандемія коронавірусу. Фото: Pexels
Пандемія коронавірусу. Фото: Pexels

Влада Кіровоградської області, яка знаходиться в "зеленій" карантинній зоні, вводить заборону на масові заходи у той час, як у Сумах посилюють карантин через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Як передають Українські Новини, про це у своєму Telegram-акаунті написав глава Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

"Обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про тимчасову заборону масових заходів на Кіровоградщині. Питання ініціював я з огляду на загострення епідемічної ситуації", - пише Назаренко.

Він також підкреслив, що розуміє, що регіон знаходиться в "зеленій" зоні, через що подібне рішення може здатися передчасним.

 вважаю, це правильний крок", - зазначив голова Кіровоградської ОДА.

Заборона на проведення масових заходів в регіоні набуває чинності в п'ятницю, 9 жовтня, і триватиме до появи відповідного рішення.

Як повідомляли Українські Новини, в Кропивницькому в гімназії №9 кілька десятків школярів відправили додому на карантин.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні ситуація не повинна дійти до потреби розміщувати хворих на коронавірусну інфекцію в тимчасових госпіталях.

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