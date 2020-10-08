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08 жовтня 2020, четвер, 19:49 7
Суспільство 2020-10-08T20:15:01+03:00
Українські Новини
У Сумах посилюють карантин через стрімке зростання захворюваності на коронавірус

У Сумах посилюють карантин через стрімке зростання захворюваності на коронавірус

Константин Долгий
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Рукавички і респіратор. Фото: pixabay
Рукавички і респіратор. Фото: pixabay

Міський голова Сум Олександр Лисенко оголосив про посилення обмежень, які набирають чинності з завтрашнього дня у той час, як в Україні вперше з початку пандемії коронавірусу виявили понад 5 000 хворих за добу.

Як передають Українські Новини, відповідну заяву Лисенко зробив під час прямого ефіру на своїй сторінці в Facebook.

На тлі стрімкого зростання кількості хворих на коронавірус нового типу комісія з питань ТЕБ ​​та НС прийняла рішення ввести режим обов'язкового носіння захисних масок.

Крім того, з 12 жовтня в Сумах почнуть проводити масову дезінфекцію, яка торкнеться під'їздів всіх будинків, громадського транспорту і всіх установ на території міста.

Також в Сумах будуть посилено перевіряти магазини, заклади громадського харчування, установи всіх форм власності на дотримання правил карантину. При цьому, якщо порушення будуть виявлятися, то заклад буде припиняти свою роботу.

"Системні порушення - це понад три порушення. Вибачте, ми вже не можемо спостерігати за цими порушеннями", - сказав міський голова.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оновили карантинне зонування – Київ залишився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки, Тернопіль залишився в "червоній" і в "червону" включений Канів (Черкаська область).

Тим часом працівниця Сумського апеляційного суду заразилася коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

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