У Києві начальник відділення поліції вимагав 500 тис. гривень за закриття справи про шахрайство

Поки одні правоохоронці затримують шахраїв, які продають посади помічників депутатів, інші отримують винагороду за забезпечення свободи правопорушників. В Києві затримали заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення одного з відділів ГУ Нацполіції в Київській області в момент отримання хабаря в розмірі півмільйона гривень.

Про це повідомляють в пресслужбі Офіс генпрокурора.

Слідство з'ясувало, що чиновник вимагав у людини, яку підозрювали в скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах, хабар 500 тис. грн за закриття кримінальної справи. При отриманні 400 тис. грн хабаря він був затриманий правоохоронцями.

Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.

Хабар. Фото: пресслужба Генеральної прокуратури України

Як повідомляли Українські Новини, суддю Господарського суду Одеської області Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно засудив до 9 років позбавлення волі за отримання 570 тис. гривень хабаря.

Тим часом Національне антикорупційне бюро відмовилося відкрити кримінальне провадження про можливе одержання хабарів суддями Конституційного і Верховного судів.

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