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06 жовтня 2020, вівторок, 14:52 14
Силові структури 2020-10-06T15:30:01+03:00
Українські Новини
НАБУ відмовилося розслідувати можливе хабарництво суддів КС і Верховного Суду

НАБУ відмовилося розслідувати можливе хабарництво суддів КС і Верховного Суду

Надежда Комендантова
Верховний Суд України, хабарництво, зарплата суддів
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Національне антикорупційне бюро відмовилося відкрити кримінальне провадження про можливе одержання хабарів суддями Конституційного і Верховного судів.

Про це йдеться в матеріалах Вищого антикорупційного суду, передають Українські Новини.

8 вересня в НАБУ надійшла заява про скоєння злочинів суддями Конституційного Суду і Верховного Суду, які мають ознаки складу злочину, передбаченого ст. 27, ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

Однак розслідування не почали.

В Єдиний реєстр досудові розслідування дані не заносились.

Після цього заявник оскаржив бездіяльність НАБУ в суді, однак суд відмовив у задоволенні його жалоби.

Як повідомляли Українські Новини, 14 суддів Конституційного суду отримали від 34,7 тис. гривень до 400 тис. гривень зарплати за липень.

Тим часом судді Антикорупційного суду за серпень отримали до 149 тис. гривень зарплати.

Крім того, зарплата глави Верховного Суду Валентини Данішевської за липень склала 507 087 гривень.

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