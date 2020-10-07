Антикорупційний суд заочно засудив суддю в бігах до 9 років в'язниці за отримання 0,5 млн гривень хабаря

Суддю-хабарника заочно засудили до 9 років в'язниці. Фото: pixabay

Суддю-хабарника заочно засудили до 9 років в'язниці. Фото: pixabay

У той час, як НАБУ повідомило ексдепутату Ради Микитасю про підозру в хабарництві , суддю Господарського суду Одеської області Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно засудив до 9 років позбавлення волі за отримання 570 тис. гривень хабаря.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

7 жовтня колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала суддю винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 Кримінального кодексу (в редакції закону від 18.04.2013 №221-VII).

Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Обвинуваченого позбавили права обіймати посаду судді та постійно або тимчасово здійснювати функцію представника влади строком на 3 роки.

Суд також прийняв рішення про спеціальну конфіскацію і постановив вилучити в обвинуваченого 250 тис. гривень в дохід держави.

До вступу вироку в законну силу судді обрали засудженому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Термін відбування покарання буде обчислюватися з моменту фактичного його затримання з метою спрямування для відбування покарання.

Обвинувачений з 2014 року перебуває в розшуку.

Колегія суддів ВАКС здійснювала спеціальне судочинство щодо судді.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Суддю звинувачували у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в сумі близько 570 тис. гривень за винесення на користь позивача судового рішення в господарській справі про стягнення страхової виплати в сумі 2 300 000 гривень.

У 2014 році суддя був викритий під час отримання останньої частини неправомірної вигоди.

Поки відповідні органи погодили дозвіл на його затримання, підозрюваний втік за кордон.

У травні 2014 року його оголосили в розшук, проте місце перебування засудженого поки невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро відмовилося відкрити кримінальне провадження про можливе одержання хабарів суддями Конституційного і Верховного судів.

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