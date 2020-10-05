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05 жовтня 2020, понеділок, 20:00 6
Силові структури 2020-10-05T20:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві аферисти намагались продати посади помічників нардепів від "Слуги народа" за $18 тисяч

У Києві аферисти намагались продати посади помічників нардепів від "Слуги народа" за $18 тисяч

Елена Новикова
СБУ, Слуга народа, Шахраї, Помічники депутатів
СБУ затримала шахраїв, які продавали посади помічників нардепів. Фото: СБУ
СБУ затримала шахраїв, які продавали посади помічників нардепів. Фото: СБУ

Служба безпеки України, яка у вересні блокувала діяльність декількох мереж проросійських інтернет-агітаторів, затримала в Києві шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів від "Слуги народу".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Так, оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, посилаючись на нібито існуючі зв'язки в політсилі та Верховній Раді, намагалися продати "посади" і шукали клієнтів. Вартість становила 18 000 доларів США за місце. Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування і видати службове посвідчення.

Затримали зловмисників в центрі Києва відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України при отриманні 3 тисяч доларів США - частини суми від одного з клієнтів.

У Києві шахраї продавали посади помічників нардепів. Фото: СБУУ Києві шахраї продавали посади помічників нардепів. Фото: СБУ

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зараз учасникам угоди готується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти пропозицій фейкового працевлаштування.

Як повідомляли Українські Новини, один з керівників Національної академії наук попався на вимаганні 200 тисяч доларів за "допомогу" в передачі землі в Києві.

Крім того, раніше керівника одного з підприємств Національної академії наук України затримали на отриманні великого хабаря.

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