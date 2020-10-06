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06 жовтня 2020, вівторок, 15:33 8
Суспільство 2020-10-06T17:00:03+03:00
Українські Новини
У Сумах спалах COVID-19 стався в одному із судів

У Сумах спалах COVID-19 стався в одному із судів

Константин Долгий
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в суді
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

Одна працівниця Сумського апеляційного суду заразилася коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 у той час, як в Україні стрімко зросла кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це повідомили в пресцентрі суду.

Діагноз респіраторне захворювання COVID-19 поставили працівниці закладу, вона перебуває на лікарняному. Це перший підтверджений випадок зараження коронавірусом серед працівників установи.

Попри цю ситуацію, суд продовжує працювати в штатному режимі. Представники установи нагадують громадянам про необхідність дотримуватися маскового режиму під час відвідування суду, громадян з ознаками захворювання просять залишатися вдома і звертатися за допомогою альтернативних способів.

Як повідомляли Українські Новини, це не перший суд у області, де сталося зараження коронавірусом. Раніше, в Конотопському міськрайонному суді у працівника діагностували захворювання COVID-19.

Також повідомлялося, що через спалах коронавірусу в Сумській області на двотижневий карантин закрили районну станцію швидкої допомоги, а для потреб жителів привернули бригади з сусідніх районів.

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