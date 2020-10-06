У Сумах спалах COVID-19 стався в одному із судів

Одна працівниця Сумського апеляційного суду заразилася коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 у той час, як в Україні стрімко зросла кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19. Як передають Українські Новини, про це повідомили в пресцентрі суду. Діагноз респіраторне захворювання COVID-19 поставили працівниці закладу, вона перебуває на лікарняному. Це перший підтверджений випадок зараження коронавірусом серед працівників установи. Попри цю ситуацію, суд продовжує працювати в штатному режимі. Представники установи нагадують громадянам про необхідність дотримуватися маскового режиму під час відвідування суду, громадян з ознаками захворювання просять залишатися вдома і звертатися за допомогою альтернативних способів. Як повідомляли Українські Новини, це не перший суд у області, де сталося зараження коронавірусом. Раніше, в Конотопському міськрайонному суді у працівника діагностували захворювання COVID-19. Також повідомлялося, що через спалах коронавірусу в Сумській області на двотижневий карантин закрили районну станцію швидкої допомоги, а для потреб жителів привернули бригади з сусідніх районів.