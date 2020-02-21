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21 лютого 2020, пʼятниця, 07:30 6 Інфографіка
Суспільство 2020-02-21T07:30:03+02:00
Українські Новини
Які професії користуються попитом, а які в майбутньому зникнуть

Які професії користуються попитом, а які в майбутньому зникнуть

Елена Новикова
робота, робочі спеціальності, професії, Високооплачувані професії, Популярні професії, професії майбутнього
Професії. Фото: pixabay
Професії. Фото: pixabay

У минулому році найчастіше роботодавці шукали фахівців в сфері IT, маркетингу та продажу. Про це, а також про те, що буде відбуватися з ринком праці в майбутньому, повідомляє компания HeadHunter.ua.

Згідно з аналізом пропозицій про роботу, розміщених на сайті компанії в минулому році, більше варіантів щодо працевлаштування мали IT-шники, менеджери з продажу та маркетологи. Принаймні саме для них розміщувалося найбільше вакансій в 2019 році.

Профсферы с самой высокой конкуренцией. Инфографика: hh.uaПрофсфери з найвищою конкуренцією. Інфографіка: hh.ua

Більш того, в порівнянні з 2018 роком частка пропозицій про роботу в профсферах "IT, телеком" і "Маркетинг" навіть зросла. А ось в "Бухгалтерії" і "Робочому персоналі" дещо знизилася (в межах 1-3%).

Профсфери з найнижчою конкуренцією. Інфографіка: hh.uaПрофсфери з найнижчою конкуренцією. Інфографіка: hh.ua

На одну вакансію в цих професіях доводилося від 1,4 до 3,2 резюме.

Для порівняння: в висококонкурентних сферах на одну вакансію може припадати більше 10 резюме. Наприклад, в "Юриспруденції" - 8,1, в "Мистецтві, розвагах, мас-медіа" - 9,3, в "Домашньому персоналі" - 10,5, в "Початку кар'єри" -12,2, а в "Вищому менеджменті "- 30,8. А в середньому hh-індекс (співвідношення кількості CV кількості пропозицій про роботу) в 2019 був 6,8.

Рейтинг профсфер. Инфографика: hh.uaРейтинг профсфер. Інфографіка: hh.ua

Майбутнє ринку праці

Согласно звітами Державної служби статистики про очікування роботодавців на найближчий час, сфера роздрібної торгівлі майже єдина, де очікується зменшення кількості працівників.

Профессии, которые могут исчезнуть в будущем. Инфографика: hh.uaПрофесії, які можуть зникнути в майбутньому. Інфографіка: hh.ua

Крім того, відповідно до світових тенденцій, буде збільшуватися кількість професіоналів, залучених в IT-сфері. Це стосується зростаючого попиту на розробників і тестувальників ПЗ, адміністраторів мереж і баз, модераторів, спеціалістів з робототехніки, з інформаційної безпеки, web-дизайнерів.

Тотальна діджиталізація впливає не тільки на виникнення нових професій, а й на функціональне наповнення вже наявних. Щорічно зростає актуальність цифрових навичок. А у вакансіях все частіше можна зустріти вимоги про володіння тим чи іншим спеціалізованим ПЗ.

Однак проникнення IT в усі сфери життя також призводить до поступового відмирання деяких професій. Звичайно, тотальна трансформація, роботизація і автоматизація ринку праці - перспектива найближчого року. Але ці процеси поступово вже здійснюються. Так, серед найближчих претендентів на автоматизацію можна назвати робочі та "рутинні" професії (наприклад, машиністи в метро, касири, кондуктори, пакувальники, менеджери по роботі з клієнтами і т.д.). Наступний на черзі - лінійний менеджмент, а в перспективі плюс-мінус 20 років - середній.

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