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  • Хліб і здоба в Україні подорожчають на 15% вже до кінця року, - експерт
09 жовтня 2020, пʼятниця, 06:39 6
Економіка 2020-10-09T07:15:02+03:00
Українські Новини
Хліб і здоба в Україні подорожчають на 15% вже до кінця року, - експерт

Хліб і здоба в Україні подорожчають на 15% вже до кінця року, - експерт

Александр Савич
Підвищення ціни, Ціни на продукти, Ціни на хліб
Хліб
Хліб

Стало відомо, що експерти прогнозують подорожчання хліба на 15% відсотків до кінця року слідом за інформацією про те, що українцям доведеться більше платити за комуналку. Про це повідомляє AgroPortal з посиланням на віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка.

Так, за словами Дученка, в Україні за останній час суттєво зросли ціни на пшеницю і продукти її переробки, а також на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

Крім того, впливає також і девальвація гривні майже на 20% з початку року. 

"В цілому в таких умовах є всі передумови говорити про підвищення цін на 15-20%. Однак ми проводили неодноразові наради з пекарським бізнесом і у нас є розуміння, що вище, ніж на 10-15% ціни зростати не будуть.

Як мінімум ми точно можемо говорити про найпопулярніші соціальні сорти хліба, оскільки підприємства розуміють соціальну складову цього бізнесу. Більш того, наша робота завжди перебуває під пильною увагою Антимонопольного комітету, тому розмови про різке і необґрунтоване підвищення цін - це дезінформація", - говорить Дученко.

Також Дученко повідомив, що вартість пшениці, яка складає 50% собівартості хліба, зросла на 40%, з них тільки за вересень - на 25%.

Крім того, істотно зросли ціни на логістичні послуги та енергоносії.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз щодо того, як будуть змінюватися ціни в разі різкого подорожчання долара.

Також у вересні в Україні подорожчали ліки.

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