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09 жовтня 2020, пʼятниця, 06:15 4
Транспорт 2020-10-09T06:30:01+03:00
Українські Новини
У січні-вересні продажі легкових електромобілів збільшилися на 6%

У січні-вересні продажі легкових електромобілів збільшилися на 6%

Елена Новикова
продажі електромобілів, Продажі автомобілів, електрокар
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

Продажі легкових електромобілів збільшилися на 6% до 5,4 тис. одиниць у січні-вересні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року в той час, як Кабмін пропонує Раді ввести законодавче визначення електротранспорту.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"За дев'ять місяців 2020 року українці придбали і зареєстрували 5,4 тис. легкових електромобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на повністю електричні авто в Україні зріс на 6%. При цьому частка старих машин в цих реєстраціях становила 92%, проти 91% роком раніше, а їх середній вік - 4 роки. найпопулярнішим електрокаром на українському ринку залишається NISSAN Leaf. За останні дев'ять місяців автопарк країни поповнився 1 728 автомобілями цієї моделі", - йдеться в повідомленні.

На другому місці TESLA Model 3 - 657 продажів, на третьому TESLA Model S - 612, FIAT 500е - 287, TESLA Model X- 268 шт.

Серед нових електромобілів за 9 міс. найбільш продаваним став HYUNDAI Ioniq - 93 шт.

Як повідомляли Українськi Новини, Рада хоче продовжити звільнення від ПДВ імпорту електромобілів до 2026.

Також в Україні на електромобілі будуть видавати "зелені" номери.

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