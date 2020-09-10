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10 вересня 2020, четвер, 11:00 10
Кабмін 2020-09-10T13:15:03+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує Раді ввести законодавче визначення електротранспорту

Кабмін пропонує Раді ввести законодавче визначення електротранспорту

Александр Савич
Кабмін, Верховна Рада, Електромобілі, законодавство
В Україні хочуть законодавчо визначити електротранспорт. Фото: technews.tw
В Україні хочуть законодавчо визначити електротранспорт. Фото: technews.tw

Тоді як у лютому продажі електромобілів зросли на 67%, стало відомо, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести чітке визначення в законодавстві терміна "електричний транспортний засіб".

Про це йдеться у повідомленні "Укравтопром" з посиланням на Міністра інфраструктури Владислава Криклія, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 9 вересня на своєму засіданні Кабмін підтримав розроблений Мінінфраструктури законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт".

Проєкт чітко визначає на законодавчому рівні терміни "електричний транспортний засіб" ("електромобіль"), "електробус", "станція зарядки електромобілів", "вантажний електромобіль", "легковий електромобіль", "гібридний електромобіль", "плагін-гібридний електромобіль".

"Ми поступово рухаємося до повсюдного використання більш екологічних та сучасних видів транспорту на електродвигунах. Електромобілі вже стали невід'ємною частиною нашого життя і в подальшому цей напрям буде тільки розвиватися. І чим краще уряд, Верховна Рада і держава загалом сприятимуть підвищенню рівня електромобільності в Україні, тим швидше буде відбуватися цей рух", — зазначив Криклій.

Як повідомляли Українські новини, у 2019 кількість електрокарів в Україні зросла вдвічі.

Також ВР до 2026 року хоче продовжити звільнення від ПДВ імпорту електромобілів .

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