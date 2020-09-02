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02 вересня 2020, середа, 16:32 6
Податки 2020-09-02T17:32:07+03:00
Українські Новини
Рада хоче продовжити звільнення від ПДВ імпорту електромобілів до 2026

Рада хоче продовжити звільнення від ПДВ імпорту електромобілів до 2026

Елена Новикова
Верховна Рада, Електромобілі, ПДВ, електрокар
Електромобіль. Фото: autointernationaal.nl
Електромобіль. Фото: autointernationaal.nl

В той час, як в травні продажі електромобілів збільшилися на 46,7%, Верховна Рада має намір до 31 грудня 2025 року звільнити від податку на додану вартість операції з ввезення та/або поставки на митну територію України транспортних засобів, оснащених лише електричними двигунами (одним або декількома), а також до 31 грудня 2028 року товарів для виробництва транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами.

За прийняття законопроєкту № 3476 за основу проголосували 316 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Також Рада має намір до 31 грудня 2033 року звільнити від оподаткування прибуток (дохід) підприємств: електротехнічної промисловості, отриманий від реалізації електродвигунів, літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів, зарядних пристроїв власного виробництва, призначених для транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами; прибуток автомобільної промисловості, отриманий від реалізації транспортних засобів власного виробництва, оснащених лише електродвигунами.

Крім того, Рада має намір до 31 грудня 2030 року передбачити звільнення від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізичних осіб, які купують легкові автомобілі, оснащені лише електродвигунами, і право платника податків включити до податкової знижки на зменшення оподатковуваного доходу платника податку за результатами звітного податкового року витрати на придбання легкових автомобілів, оснащених лише електродвигунами.

Також депутати прийняли за основу законопроєкт № 3477, яким пропонується тимчасово, до 1 січня 2029 року звільнити від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, обладнання, що ввозяться на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 року продажі легкових авто істотно впали.

Крім того, в 2019 році в Україні зафіксували збільшення кількості електромобілів на 56% порівняно з 2018 роком.

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