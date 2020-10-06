підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 жовтня 2020, вівторок, 18:23 10
Суспільство 2020-10-06T20:15:02+03:00
Українські Новини
Жителів Одеси з COVID-19 лікарі відправляють лікуватися додому через відсутність місць у лікарні, — волонтер

Жителів Одеси з COVID-19 лікарі відправляють лікуватися додому через відсутність місць у лікарні, — волонтер

Константин Долгий
одеська область, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Коронавірус в Одеській області, Хворі на коронавірус
Лікарня. Фото: МОЗ України / Facebook
Лікарня. Фото: МОЗ України / Facebook

В Одесі не залишилося лікарень, де могли б взяти людей з коронавірусною інфекцією, Тоді як в Україні стрімко зросла кількість пацієнтів з COVID-19, яким потрібна госпіталізація.

Як передають Українські Новини, про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтер Катерина Ножевнікова.

Зі слів дівчини, до неї масово звернули жителі Одеси, родичам або близьким яких довелося зіткнутися з COVID-19. Всі вони заявляють про те, що лікарні відмовляють їм в госпіталізації, посилаючись на повну завантаженість ліжок, які призначені для пацієнтів з коронавірусом.

"Місто закрило приймання хворих. Інфекційну не приймає — заповнена. Відправляє в єврейську. Єврейська закрила прийом. Двох пацієнтів відправили до Чорноморська. Двоє сидять зараз під лікарнею. Відправляти вже нікуди", — написала вона.

Волонтер опублікувала відеозаписи зі дзвінками одеситів, які розповіли про проблеми:

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Одеській області було підтверджено 15 021 випадок зараження коронавірусом. Подолати захворювання на COVID-19 змогли 2 558 осіб, померли - 226.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в обласному лабораторному центрі заявили про повну відсутність тестів для виявлення коронавірусу, а також реагентів, які необхідні для проведення тестування.

Також повідомлялося, що в Одесі коронавірусом заразилася двомісячна дитина, яку лікарі відправили на амбулаторне лікування.

Більше новин про: одеська область Коронавірус Пандемія коронавірусу Коронавірус в Одеській області Хворі на коронавірус

Двомісячна дитина з Одеси захворіла на коронавірус...
У Білорусі заявили про початок другої хвилі корона...
Частинки коронавірусу можуть затримуватися в повіт...
В Україні можуть посилити карантин. У МОЗ назвали ...
Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі
ДСНС ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області, 2 - локалізувала
Новини
25,9% опитаних "Соцмоніторингом" за "Слугу народу", 22% – за ОПЗЖ на виборах в Раду 19:59
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Школа на карантині. Фото: Pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, не знають, як в офіційній версії вчителя перетворилися в "хворого шестикласника" 19:46
22 депутати Ради хворіють на коронавірус, - Разумков 19:44
Ще 17 класів у Києві перевели на "дистанційку" через коронавірус 19:15
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
більше новин
У Києві зафіксували понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok