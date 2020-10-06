Жителів Одеси з COVID-19 лікарі відправляють лікуватися додому через відсутність місць у лікарні, — волонтер

В Одесі не залишилося лікарень, де могли б взяти людей з коронавірусною інфекцією, Тоді як в Україні стрімко зросла кількість пацієнтів з COVID-19 , яким потрібна госпіталізація.

Як передають Українські Новини, про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтер Катерина Ножевнікова.

Зі слів дівчини, до неї масово звернули жителі Одеси, родичам або близьким яких довелося зіткнутися з COVID-19. Всі вони заявляють про те, що лікарні відмовляють їм в госпіталізації, посилаючись на повну завантаженість ліжок, які призначені для пацієнтів з коронавірусом.

"Місто закрило приймання хворих. Інфекційну не приймає — заповнена. Відправляє в єврейську. Єврейська закрила прийом. Двох пацієнтів відправили до Чорноморська. Двоє сидять зараз під лікарнею. Відправляти вже нікуди", — написала вона.

Волонтер опублікувала відеозаписи зі дзвінками одеситів, які розповіли про проблеми:

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Одеській області було підтверджено 15 021 випадок зараження коронавірусом. Подолати захворювання на COVID-19 змогли 2 558 осіб, померли - 226.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в обласному лабораторному центрі заявили про повну відсутність тестів для виявлення коронавірусу, а також реагентів, які необхідні для проведення тестування.

Також повідомлялося, що в Одесі коронавірусом заразилася двомісячна дитина, яку лікарі відправили на амбулаторне лікування.

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