Жителів Одеси з COVID-19 лікарі відправляють лікуватися додому через відсутність місць у лікарні, — волонтер

В Одесі не залишилося лікарень, де могли б взяти людей з коронавірусною інфекцією, Тоді як в Україні стрімко зросла кількість пацієнтів з COVID-19, яким потрібна госпіталізація. Як передають Українські Новини, про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтер Катерина Ножевнікова. Зі слів дівчини, до неї масово звернули жителі Одеси, родичам або близьким яких довелося зіткнутися з COVID-19. Всі вони заявляють про те, що лікарні відмовляють їм в госпіталізації, посилаючись на повну завантаженість ліжок, які призначені для пацієнтів з коронавірусом. "Місто закрило приймання хворих. Інфекційну не приймає — заповнена. Відправляє в єврейську. Єврейська закрила прийом. Двох пацієнтів відправили до Чорноморська. Двоє сидять зараз під лікарнею. Відправляти вже нікуди", — написала вона. Волонтер опублікувала відеозаписи зі дзвінками одеситів, які розповіли про проблеми: Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Одеській області було підтверджено 15 021 випадок зараження коронавірусом. Подолати захворювання на COVID-19 змогли 2 558 осіб, померли - 226. Як повідомляли Українські Новини, раніше в обласному лабораторному центрі заявили про повну відсутність тестів для виявлення коронавірусу, а також реагентів, які необхідні для проведення тестування. Також повідомлялося, що в Одесі коронавірусом заразилася двомісячна дитина, яку лікарі відправили на амбулаторне лікування.