Суд відмовив у позові "Слуги народу" про скасування реєстрації кандидатів від ОПЗЖ в Миколаєві. Фото: Преступности.нет

Суд відмовив у позові "Слуги народу" про скасування реєстрації кандидатів від ОПЗЖ в Миколаєві. Фото: Преступности.нет

Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив у позові Миколаївської обласної організації політичної партії "Слуга народу", в якому політсила просила скасувати рішення виборчої комісії про реєстрацію списків кандидатів від "опозиційної платформи - за життя" . Про це повідомляє Преступности.нет.

Повідомляється, що спочатку справу мав розглядати суддя Ігор Устинов, проте адвокат Шевченко, який представляє інтереси партії "Слуга народу", заявив про відвід судді Устинова, аргументуючи це тим, що дружина Устинова Тетяна є помічником народного депутата України Ігоря Кисельова від "опозиційної платформи - За Життя" на підставі трудового договору на постійній основі. В результаті справу розглядав суддя Євген Марич.

Судове засідання за позовом "Слуги народу". Фото: Преступности.нет

Адвокат Ілля Шевченко, заявив, що постанова про реєстрацію кандидатів ОПЗЖ, була прийнята міською виборчою комісією з порушеннями законодавства, оскільки в списках були порушення щодо гендерної квоти: в трьох п'ятірках кандидатів квота дотримана була, що має бути причиною для виборчої комісії відмовити в реєстрації.

Крім того, адвокат "Слуги народу" Шевченко заявив, що було порушено процедуру висунення кандидатів, яка була проведена на партійній конференції. Як вважає сторона процесу, партія "ОПЗЖ" провела конференцію, на якій було висунуто кандидатів, однак той список кандидатів відрізняється від єдиного списку, який був поданий виборчій комісії.

Позивач вважає, що ця розбіжність є підставою для відмови в реєстрації.

Також Шевченко заявив, що серед документів, поданих ОПЗЖ, немає заяви про реєстрацію кандидатів з підписом і печаткою, що також повинно бути причиною скасування реєстрації.

Також позивач заявляв про те, комісія була зібрана без голови Павлової, і що на засіданні 5 жовтня було допущено безліч порушень документообігу, а також були запрошені невідомі, які розкрили кабінет і зламали сейф з документацією.

"Відповідач заступник голови комісії Пономаренко на заяву про порушення скликання заявила, що міськвиборчком зібрався на вимогу кількох членів комісії, щоб виконати рішення суду, яким їх зобов'язали прийняти рішення про реєстрацію кандидатів від ОПЗЖ або про відмову в реєстрації.

Що стосується можливої підміни документів, про яку говорив позивач, то заступник голови комісії сказала, що вони запросили у глави комісії Павлової документи, щоб провести засідання, але вона цього не зробила. Тоді ж члени міськвиборчкому не розкривали ні кабінет, ні сейф, але у зв'язку з необхідністю в наявності всіх документів для проведення засідання, звернулися в Держслужбу з надзвичайних ситуацій, щоб відкрити їх. Для цього їм надали номер приватної фірми, представники якої відкрили кабінет і сейф в присутності співробітників поліції. Також вона зазначила, що після цього було проведено опис вилучених документів", - повідомляє Преступности.нет.

Судове засідання, на якому розглядався позов "Слуги народу". Фото: Преступности.нет

В результаті суд не встановив порушення, які могли б бути підставою для відмови в реєстрації кандидатів ОПЗЖ, і відмовив у задоволенні позову.

Як повідомляли Українські новини, міська партійна організація "Опозиційна платформа - За життя" висунула Артема Іллюка кандидатом в мери Миколаєва.

Тим часом 31,7% респондентів, опитаних в Миколаєві Українською соціологічною групою, проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 29,5% - за "Слугу народу", 13,4% - за "Пропозицію", 6,3% - за "Європейську солідарність", 5,5% - за "Партію Шарія" на виборах до Миколаївської міської ради.

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