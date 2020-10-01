У двійці лідерів на виборах до Миколаївської міськради виявилися ОПЗЖ і "Слуга народу", - опитування

31,7% респондентів, опитаних в Миколаєві Українською соціологічною групою, проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 29,5% - за "Слугу народу", 13,4% - за "Пропозицію", 6,3% - за "Європейську солідарність", 5,5% - за "Партію Шарія" на виборах до Миколаївської міської ради, якби вони проходили в найближчу неділю.

Про це свідчать результати опитування, представленого в пресцентрі Українських Новин.

Такі результати були б серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором.

Інші партії набирають менш як 5%: "За майбутнє" - 3,6%, "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "- 2,3%," Наш край "- 2,1%, радикальна партія Олега Ляшка - 1,6%, "Всеукраїнське об'єднання" Свобода "- 1,4%, інші - менш як 1%.

Опитування проводилося 3-10 вересня серед 400 повнолітніх жителів Миколаєва методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, жителі Львова будуть вибирати мера з 17 кандидатів, а Міськраду - з 19 партій.

Тим часом на виборах до Харківської міськради лідирують "Блок Кернеса" і ОПЗЖ.

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