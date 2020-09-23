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23 вересня 2020, середа, 12:11 7 Документ
Вибори 2020-09-23T12:30:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ висуває в мери Миколаєва Артема Ільюка

ОПЗЖ висуває в мери Миколаєва Артема Ільюка

Тетяна Зотова
Опозиційна платформа - За життя, Миколаїв, ОПЗЖ, Іллюк
Артем Іллюк. Фото: nikvesti.com
Артем Іллюк. Фото: nikvesti.com

Міська партійна організація "Опозиційна платформа - За життя" висунула Артема Іллюка кандидатом в мери Миколаєва. Відповідне рішення було прийнято на загальних зборах ОПЗЖ у Миколаєві, повідомили в прес-службі парторганізації, інформує портал nikvesti.com.

Також був затверджений список кандидатів в депутати Миколаївської міської ради та затверджено програму партії на місцеві вибори.

"Мої цілі дуже прості. У мене немає "будок", немає земель і фірм, що працюють з бюджетом. Це принципова позиція, що відрізняє мене від багатьох, хто сьогодні заявляє, що хоче бути кандидатом в мери. Тому мені дуже легко йти в люди, заходити у двори і відповідати за свої вчинки. Природно, є ті, хто сьогодні хочуть будь-якими способами мене "збити". Такого тиску я не відчував ніколи, навіть перебуваючи в парламенті в опозиції. Але я стійкий хлопець, я не зверну зі своєю вулиці, це моє рідне місто, і я буду захищати своїх виборців. Я знесу ці "Будко-булочні" групи в міськраді, які зовсім не думають про місто. Я буду домагатися якісного ремонту доріг, будівництва дитячих садків, розвитку медицини, впровадження надбавок для лікарів і вчителів. Я хочу, щоб місто було безпечним, красивим, затишним і чистим. І зроблю все можливе, в рамках того бюджету, який є у Миколаєва. І не дай Бог хтось посміє "засунути" в бюджет руку, він буде мати дуже блідий вигляд", - сказав Артем Іллюк.

Нагадаємо, раніше Артем Іллюк висловив позицію, що команда "Опозиційною платформи - За життя" готова до місцевих виборів в Миколаєві, в яких має намір перемогти.

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