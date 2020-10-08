Мендель в масці виклала селфі на тлі Зеленського і Джонсона

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила селфі на тлі процесу підписання угоди про політичну співпрацю з Великобританією.

Фото вона похвалилася в Instagram.

"Перед підписанням історичної угоди України та Великобританії! Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства і закріплюються основні напрямки співробітництва України та Великобританії. З огляду на відсутність між Україною і Великобританією базового договору про дружбу, співпрацю і партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва і партнерства в новій Угоді має важливе стратегічне і практичне значення", - йдеться у підписі до фото.

При цьому Мендель в момент фото була в масці. Володимир Зеленський і Борис Джонсон - ні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час візиту у Великобританію зустрівся з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Крім того, з офіційного сайту глави держави Офіс президента видалив інформацію про запрошення Володимиром Зеленським принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Україну.

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