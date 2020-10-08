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08 жовтня 2020, четвер, 18:40 8
Президент 2020-10-08T20:00:03+03:00
Українські Новини
Мендель в масці виклала селфі на тлі Зеленського і Джонсона

Мендель в масці виклала селфі на тлі Зеленського і Джонсона

Кира Молчанова
Борис Джонсон, Володимир Зеленський, Юлія Мендель, Офіс президента
Юлія Мендель. Фото: Instagram iuliia_mendel
Юлія Мендель. Фото: Instagram iuliia_mendel

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила селфі на тлі процесу підписання угоди про політичну співпрацю з Великобританією.

Фото вона похвалилася в Instagram.

"Перед підписанням історичної угоди України та Великобританії! Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства і закріплюються основні напрямки співробітництва України та Великобританії. З огляду на відсутність між Україною і Великобританією базового договору про дружбу, співпрацю і партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва і партнерства в новій Угоді має важливе стратегічне і практичне значення", - йдеться у підписі до фото.

При цьому Мендель в момент фото була в масці. Володимир Зеленський і Борис Джонсон - ні.

 
 
 
 
 
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Перед підписанням історичної угоди України та Великої Британії! Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва України та Великої Британії. Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення.

Публікація від Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час візиту у Великобританію зустрівся з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Крім того, з офіційного сайту глави держави Офіс президента видалив інформацію про запрошення Володимиром Зеленським принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Україну.

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