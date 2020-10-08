Мендель в масці виклала селфі на тлі Зеленського і Джонсона

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила селфі на тлі процесу підписання угоди про політичну співпрацю з Великобританією. Фото вона похвалилася в Instagram. "Перед підписанням історичної угоди України та Великобританії! Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства і закріплюються основні напрямки співробітництва України та Великобританії. З огляду на відсутність між Україною і Великобританією базового договору про дружбу, співпрацю і партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва і партнерства в новій Угоді має важливе стратегічне і практичне значення", - йдеться у підписі до фото. При цьому Мендель в момент фото була в масці. Володимир Зеленський і Борис Джонсон - ні. Подивитися цю публікацію в Instagram Перед підписанням історичної угоди України та Великої Британії! Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва України та Великої Британії. Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення. Публікація від Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)8 Жов 2020 о 5:32 PDT Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час візиту у Великобританію зустрівся з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Крім того, з офіційного сайту глави держави Офіс президента видалив інформацію про запрошення Володимиром Зеленським принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Україну.