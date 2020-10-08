підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 жовтня 2020, четвер, 18:08 4
Суспільство 2020-10-08T18:45:01+03:00
Українські Новини
У Київській області фіксують порушення карантину школами і дитсадками

У Київській області фіксують порушення карантину школами і дитсадками

Валерия Драгомирова
Київська область, Навчальні заклади, Порушення карантину, порушення карантину в школах, порушення карантину в садках
Дитсадок. Фото: pexels
Дитсадок. Фото: pexels

У той час, як в області майже дві сотні випадків коронавірусу за добу, головне управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів виявило 221 порушення карантину школами Київської області за вересень.

Про це повідомив на брифінгу виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Олександр Світлий, передають Українські Новини.

"Головне управління Держпродспоживслужби посилило контроль щодо виконання протиепідемічних заходів навчальними закладами та суб'єктами господарювання, закладами громадського харчування, агропродовольчими ринками... У них (школах) виявлено 221 порушення", - сказав він.

Світлий повідомив, що загалом у вересні Держпродспоживслужба перевірила 901 школу.

За його словами, також було виявлено 141 порушення в дитячих садах, загальна кількість перевірених дошкільних навчальних закладів становить 820.

Світлий заявив, що, відповідно до вищезазначених порушень були складені протоколи та приписи про усунення порушень, а також надані пропозиції для подальшої роботи.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 422 осіб до 25 896, померлих — на 11 до 453.

Крім того, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 397 до 244 734, кількість померлих від захворювання - на 93 людини до 4 690.

Більше новин про: Київська область Навчальні заклади Порушення карантину порушення карантину в школах порушення карантину в садках

Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії
Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу
Новини
Першим кроком “Батьківщини” буде старт програми капітального ремонту застарілого житла в Києві 19:02
Суд відмовив у позові "Слуги народу" про скасування реєстрації кандидатів від ОПЗЖ 18:55
В Одесі мітингували проти роботи російських буксирів у портах України 18:51 Документ
Юлія Мендель. Фото: Instagram iuliia_mendel
Мендель в масці виклала селфі на тлі Зеленського і Джонсона 18:40
В 2021 році сфера обслуговування має повністю перейти на українську мову, - мовний омбудсмен 18:35
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Ховали в закритій труні. Рідні та близькі раптово померлого директора ліцею під Києвом спростували заяви чиновників райвно 12:19
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ 11:11
Деньги
"Наш Край" заявив про провокації на виборах: зламали офіс, підкинули пакет з грошима 15:10 Документ
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов 12:50
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
Середня зарплата українців зменшилася. Що буде з заробітками до кінця року 05:35
більше новин
За 9 місяців Україна скоротила експорт продукції на 5,6%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok