У Київській області фіксують порушення карантину школами і дитсадками

У той час, як в області майже дві сотні випадків коронавірусу за добу , головне управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів виявило 221 порушення карантину школами Київської області за вересень.

Про це повідомив на брифінгу виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Олександр Світлий, передають Українські Новини.

"Головне управління Держпродспоживслужби посилило контроль щодо виконання протиепідемічних заходів навчальними закладами та суб'єктами господарювання, закладами громадського харчування, агропродовольчими ринками... У них (школах) виявлено 221 порушення", - сказав він.

Світлий повідомив, що загалом у вересні Держпродспоживслужба перевірила 901 школу.

За його словами, також було виявлено 141 порушення в дитячих садах, загальна кількість перевірених дошкільних навчальних закладів становить 820.

Світлий заявив, що, відповідно до вищезазначених порушень були складені протоколи та приписи про усунення порушень, а також надані пропозиції для подальшої роботи.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 422 осіб до 25 896, померлих — на 11 до 453.

Крім того, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 397 до 244 734, кількість померлих від захворювання - на 93 людини до 4 690.

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