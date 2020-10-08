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08 жовтня 2020, четвер, 17:34 6
Зовнішня політика 2020-10-08T17:52:12+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з Джонсоном в Лондоні торгові відносини і запросив його в Україну

Зеленський обговорив з Джонсоном в Лондоні торгові відносини і запросив його в Україну

Валерия Драгомирова
Борис Джонсон, Володимир Зеленський, Великобританія, Великобританія-Україна, Вихід з Євросоюзу
Зеленський і Джонсон. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Джонсон. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном обговорив торгові відносини між державами та запросив його відвідати Україну у той час, як з сайту глави держави було видалено запрошення принца Вільяма і Кейт Міддлтон відвідати Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"У Лондоні відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Обговорювалася необхідність поліпшення торговельних відносин. Прем'єр-міністр Великобританії зазначив, що підняття рівня товарообігу між обома країнами стоїть високо на порядку денному", - сказано в ньому.

Зеленський розповів британському прем'єру про проєкти та реформи в Україні для підняття економіки, зокрема, про "Велике будівництво", "інвестиційну няню", банківський закон і розвиток сільськогосподарської галузі.

"Україна відома як один з найбільших постачальників сільськогосподарської продукції у світі. У нас Великобританія зможе купувати сільськогосподарську продукцію високої якості за привабливими цінами", - зазначив він.

В ході зустрічі співрозмовники також обговорили пандемію коронавірусу і глобальну кліматичну кризу.

"Борис Джонсон підкреслив, що позиція Великобританії полягає в тому, що кожна країна повинна отримати вакцину, коли вона буде створена. Володимир Зеленський зазначив, що в України є потужності для масового виробництва і вона чекає виготовлення вакцини", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський розповів Джонсону про ситуацію з безпекою на Донбасі та подякував за незмінну підтримку Великобританією суверенітету і територіальної цілісності України.

"Президент України запросив прем'єр-міністра Великої Британії відвідати нашу країну з офіційним візитом", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Велика Британія підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Раніше Зеленський зустрівся з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

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