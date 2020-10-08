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  • У Запорізькій області 10-річний хлопчик випадково зарізав батька під час сварки батьків
08 жовтня 2020, четвер, 17:16 8
Події 2020-10-08T17:30:01+03:00
Українські Новини
У Запорізькій області 10-річний хлопчик випадково зарізав батька під час сварки батьків

У Запорізькій області 10-річний хлопчик випадково зарізав батька під час сварки батьків

Константин Долгий
Національна поліція України, вбивство, Запорізька область, події, вбивство родича
Ніж в руці. Фото: z-city.com.ua
Ніж в руці. Фото: z-city.com.ua

У Вільнянському районі Запорізької області 10-річний хлопчик втрутився у сварку матері з батьком, що стало причиною загибелі останнього, у той час, як на Харківщині чоловік в стані алкогольного сп'яніння вбив вагітну дружину.

Як передають Українські Новини, про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області.

Інцидент стався в середу, 7 жовтня, в одному з населених пунктів району. Близько 15:00 в поліцію надійшло повідомлення про труп чоловіка 1979 року народження, який виявили в одному з будинків по вулиці Преображенській.

З'ясувалося, що чоловік загинув в результаті ножового поранення, яке йому наніс його 10-річний син. Також було встановлено, що інцидент стався під час сімейної сварки. Хлопчик спробував заступитися за матір і вдарив батька ножем.

Вдалося встановити, що загиблий чоловік нерідко зловживав алкоголем, а також перебував на обліку як особа, винна в домашньому насильстві.

За фактом смерті чоловіка було відкрито провадження по ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває встановленням всіх обставин події.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники правоохоронних затримали підозрюваного у вбивстві провізора аптеки в Одесі.

Крім того, працівники поліції Київської області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві гардеробниці у Верховній Раді України.

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