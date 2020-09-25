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  • На Харківщині п'яний чоловік зарізав свою вагітну дружину
25 вересня 2020, пʼятниця, 17:16 10
Події 2020-09-25T19:00:03+03:00
Українські Новини
На Харківщині п'яний чоловік зарізав свою вагітну дружину

На Харківщині п'яний чоловік зарізав свою вагітну дружину

Константин Долгий
вбивство, Харківська область, вбивство жінки
Закривавлений ніж в руці. Фото: bakhabar.co.in
Закривавлений ніж в руці. Фото: bakhabar.co.in

У Харківській області поліція затримала чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння вбив власну дружину, тоді як в Одесі правоохоронні органи знайшли підозрюваного у вбивстві працівниці цілодобової аптеки.

Як повідомляють Українські Новини, про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

Інцидент стався в понеділок, 21 вересня, в населеному пункті Стара Покровка в Чугуївському районі області.

Повідомляється, що між подружжям розгорілася сварка, в результаті чого 48-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, завдав численних ножових поранень своїй дружині.

Від отриманих поранень жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності, померла на місці. Її тіло виявили 23 вересня.

Співробітники поліції повідомили чоловікові про підозру у скоєнні умисного вбивства. Його затримали в рамках ст. 208 Кримінального кодексу України.

У пресслужбі зазначили, що за скоєний злочин затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, звинувачення в загибелі 5-річного Кирила Тлявова може бути перекваліфіковане на навмисне вбивство.

Також повідомлялося, що в Київській області затримали підозрюваного у вбивстві жінки , яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України.

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