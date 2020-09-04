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04 вересня 2020, пʼятниця, 17:57 5
Суспільство 2020-09-04T18:30:02+03:00
Українські Новини
У Київські області затримали вбивцю гардеробниці Верховної Ради

У Київські області затримали вбивцю гардеробниці Верховної Ради

Константин Долгий
Нацполіція, вбивство, підозрюваний у вбивстві, Правоохоронці
Поліція розкрила вбивство гардеробниці Верховної Ради Антоніни Шпір. Фото: kv.npu.gov.ua
Поліція розкрила вбивство гардеробниці Верховної Ради Антоніни Шпір. Фото: kv.npu.gov.ua

Працівники поліції Київської області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 66-річної Антоніни Шпір, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України. Про це розповів начальник обласного управління Нацполіціі Андрій Небитов, передають Українські Новини.

Правоохоронцям знадобився рік, щоб відпрацювати і проаналізувати всі насильницькі злочини, які були скоєні в Житомирській і Київській областях, і вийти на підозрюваного.

Ним виявився житель Київської області 1967 року народження. Зазначається, що раніше він був п'ять разів судимий за скоєння грабежів і насильницьких злочинів. В останній раз він відсидів п'ять років і вийшов на свободу в 2016 році.

Небитов розповів, що чоловік спробував пограбувати і зґвалтувати Шпір, проте жінка чинила опір, що і стало причиною вбивства. З слів правоохоронця, злочинець задушив свою жертву.

Крім того, в поліції не виключають, що кількість постраждалих від дій зловмисника людей може бути більшою. Він закликав усіх можливих жертв звернутися до представників правоохоронних органів.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня 2019 року працювала в гардеробі Верховній Раді 66-річну Антоніну Шпір знайшли мертвою на кукурудзяному полі поблизу населеного пункту, де у жінки була дача.

Також раніше повідомлялося, що звинувачення в загибелі 5-річного Кирила Тлявова може бути перекваліфікована на умисне вбивство.

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