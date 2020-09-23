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  • В Одесі затримано чоловіка, який зарізав працівницю цілодобової аптеки
23 вересня 2020, середа, 19:25 8
Події 2020-09-23T20:45:02+03:00
Українські Новини
В Одесі затримано чоловіка, який зарізав працівницю цілодобової аптеки

В Одесі затримано чоловіка, який зарізав працівницю цілодобової аптеки

Константин Долгий
Національна поліція України, Одеса, Нацполіція, вбивство, ножове поранення, події
Вбивство. Фото: z-city.com.ua
Вбивство. Фото: z-city.com.ua

В Одесі співробітники правоохоронних затримали підозрюваного у вбивстві провізора аптеки у той час, як в Київські області затримали вбивцю гардеробниці Верховної Ради.

Як пише Odessa Online, про це повідомили в пресслужбі департаменту карного розшуку Національної поліції.

Вбивцею дівчини виявився знайомий загиблої. Крім того, раніше чоловік також працював в аптеці, де було скоєно вбивство.

За даними слідства, на тяжкий злочин чоловік пішов з корисливих мотивів.

Вбивця прийшов в аптеку вночі і попросив свою знайому, щоб вона впустила його. Дівчина погодилася і дозволила йому увійти, після чого він завдав їй множинні поранення ножем.

Повідомляється, що дівчина-провізор від отриманих ушкоджень померла на місці.

Як повідомляли Українські Новини, заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков допускає перекваліфікацію в суді звинувачення на умисне вбивство у справі загибелі 5-річного Кирила Тлявова в Київській області.

Тим часом дружину українського репера Енді Картрайта Марину Кохал підозрюють у вбивстві чоловіка.

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