В Одесі затримано чоловіка, який зарізав працівницю цілодобової аптеки

В Одесі співробітники правоохоронних затримали підозрюваного у вбивстві провізора аптеки у той час, як в Київські області затримали вбивцю гардеробниці Верховної Ради

Як пише Odessa Online, про це повідомили в пресслужбі департаменту карного розшуку Національної поліції.

Вбивцею дівчини виявився знайомий загиблої. Крім того, раніше чоловік також працював в аптеці, де було скоєно вбивство.

За даними слідства, на тяжкий злочин чоловік пішов з корисливих мотивів.

Вбивця прийшов в аптеку вночі і попросив свою знайому, щоб вона впустила його. Дівчина погодилася і дозволила йому увійти, після чого він завдав їй множинні поранення ножем.

Повідомляється, що дівчина-провізор від отриманих ушкоджень померла на місці.

Як повідомляли Українські Новини, заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков допускає перекваліфікацію в суді звинувачення на умисне вбивство у справі загибелі 5-річного Кирила Тлявова в Київській області.

Тим часом дружину українського репера Енді Картрайта Марину Кохал підозрюють у вбивстві чоловіка.

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