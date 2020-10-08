Шкільні вчителі зможуть створювати власні навчальні плани. Новий держстандарт передбачає варіативність

Державний стандарт базової середньої освіти передбачає варіативність навчальних планів і моделей навчальних програм, в той час, як в київських школах перенесуть осінні канікули. Про це повідомили заступник міністра освіти та науки Любомира Мандзій і заступник директора команди підтримки реформ Міносвіти Роман Шиян на пресконференції в четвер, передають Українські Новини. "На нормативному рівні варіативність типового навчального плану і моделей навчальних програм з предметів - це основна зміна, яке відбудеться внаслідок прийняття державного стандарту", - сказав Шиян. Він зазначив, що в Держстандарті, прийнятому у 2011 році, був закріплений чіткий і жорсткий типовий базовий навчальний план. Зараз же пропонується можливість на вибір вчительського товариства конструювати власний навчальний план. Мандзій зазначила, що на пілотному рівні новий держстандарт запрацює у 2021-2022 навчальному році, а у 2022 році тільки 5-х класів повністю навчатимуться за новим держстандартом. Для учнів 6-9 класів актуальним в навчанні залишиться держстандарт 2011 року. Заступник міністра підкреслила, що вибір освітньої програми навчального закладу - це реакція школи на потреби учня. Як повідомляли Українські новини, МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ серед абітурієнтів. Також МОН опублікувало список найпопулярніших професій серед вступників до ПТУ.