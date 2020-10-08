Шкільні вчителі зможуть створювати власні навчальні плани. Новий держстандарт передбачає варіативність

Вчителі отримають більше свободи в організації навчального процесу. Фото: neuch.org

Вчителі отримають більше свободи в організації навчального процесу. Фото: neuch.org

Державний стандарт базової середньої освіти передбачає варіативність навчальних планів і моделей навчальних програм, в той час, як в київських школах перенесуть осінні канікули.

Про це повідомили заступник міністра освіти та науки Любомира Мандзій і заступник директора команди підтримки реформ Міносвіти Роман Шиян на пресконференції в четвер, передають Українські Новини.

"На нормативному рівні варіативність типового навчального плану і моделей навчальних програм з предметів - це основна зміна, яке відбудеться внаслідок прийняття державного стандарту", - сказав Шиян.

Він зазначив, що в Держстандарті, прийнятому у 2011 році, був закріплений чіткий і жорсткий типовий базовий навчальний план.

Зараз же пропонується можливість на вибір вчительського товариства конструювати власний навчальний план.

Мандзій зазначила, що на пілотному рівні новий держстандарт запрацює у 2021-2022 навчальному році, а у 2022 році тільки 5-х класів повністю навчатимуться за новим держстандартом.

Для учнів 6-9 класів актуальним в навчанні залишиться держстандарт 2011 року.

Заступник міністра підкреслила, що вибір освітньої програми навчального закладу - це реакція школи на потреби учня.

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