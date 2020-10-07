підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
07 жовтня 2020, середа, 16:40 11
Суспільство 2020-10-07T17:45:01+03:00
Українські Новини
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ

У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ

Александр Савич
Школа, осінні канікули, коронавірус в Україні
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com

Осінні канікули в київських школах, які повинні були відбутися з 26 по 1 листопада, перенесуть. Про це повідомляє Обозреватель.

Канікули перенесуть, і школярі відпочиватимуть з 21 по 28 жовтня.

"Про це йдеться в документі, який відправили начальникам управлінь освіти районних у Києві державних адміністрацій та керівникам навчальних закладів столиці", - повідомляє Обозреватель.

Причинами перенесення канікул називають епідемію коронавірусу, а також місцеві вибори, які повинні пройти 25 жовтня.

"З метою запобігання поширенню COVID-19, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів ... пропонуємо провести осінні канікули з 21 по 28 жовтня включно. Підкреслюємо на неухильному виконанні в навчальних закладах усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу ", - йдеться в повідомленні.

Документ о переносе осенних каникул в Киеве. Фото: ОбозревательДокумент про перенесення осінніх канікул в Києві. Фото: Обозреватель

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

Також у Києві захворюваність коронавірусів знову наблизилася до 400 випадків на добу.

Більше новин про: Школа осінні канікули коронавірус в Україні

У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов
Новини
Антикорупційний суд заочно засудив суддю в бігах до 9 років в'язниці за отримання 0,5 млн гривень хабаря 17:01
Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять 16:59
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
"Слуга народу" подала в суд на міськвиборчком Миколаєва через реєстрацію ОПЗЖ, – Ільюк 16:39
Стратегічні комунікації Мінцифри очолить Інститут когнітивного моделювання 16:37
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
більше новин
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok