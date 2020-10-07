У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ

У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com

У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com

Осінні канікули в київських школах, які повинні були відбутися з 26 по 1 листопада, перенесуть. Про це повідомляє Обозреватель.

Канікули перенесуть, і школярі відпочиватимуть з 21 по 28 жовтня.

"Про це йдеться в документі, який відправили начальникам управлінь освіти районних у Києві державних адміністрацій та керівникам навчальних закладів столиці", - повідомляє Обозреватель.

Причинами перенесення канікул називають епідемію коронавірусу, а також місцеві вибори, які повинні пройти 25 жовтня.

"З метою запобігання поширенню COVID-19, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів ... пропонуємо провести осінні канікули з 21 по 28 жовтня включно. Підкреслюємо на неухильному виконанні в навчальних закладах усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу ", - йдеться в повідомленні.

Документ про перенесення осінніх канікул в Києві. Фото: Обозреватель

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

Також у Києві захворюваність коронавірусів знову наблизилася до 400 випадків на добу.

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