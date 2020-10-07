У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ

Осінні канікули в київських школах, які повинні були відбутися з 26 по 1 листопада, перенесуть. Про це повідомляє Обозреватель. Канікули перенесуть, і школярі відпочиватимуть з 21 по 28 жовтня. "Про це йдеться в документі, який відправили начальникам управлінь освіти районних у Києві державних адміністрацій та керівникам навчальних закладів столиці", - повідомляє Обозреватель. Причинами перенесення канікул називають епідемію коронавірусу, а також місцеві вибори, які повинні пройти 25 жовтня. "З метою запобігання поширенню COVID-19, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів ... пропонуємо провести осінні канікули з 21 по 28 жовтня включно. Підкреслюємо на неухильному виконанні в навчальних закладах усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу ", - йдеться в повідомленні. Документ про перенесення осінніх канікул в Києві. Фото: Обозреватель Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Також у Києві захворюваність коронавірусів знову наблизилася до 400 випадків на добу.