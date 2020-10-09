Місцями прийде літнє тепло, але дощі не відступлять. Прогноз погоди на 9 жовтня

За прогнозом погоди на п'ятницю, 9 жовтня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +19...+21 градус, вночі +12...+14 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях +4...+11 градусів; вдень +13...+20 градусів.

У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, удень +6...+11 градусів.

У Моршині вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +16...+18 градусів.

У Трускавці вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, удень +16...+18 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Київській області місцями невеликий дощ, в Житомирській області помірний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +17...+22 градуси, у Житомирській області +14...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі у Вінницькій області помірний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +17...+23 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +18...+23 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки у той час, як перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні.

Раніше синоптики прогнозували взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

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