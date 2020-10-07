Проливні дощі з грозами та шквалами вітру накриють Україну: синоптикиня попередила про негоду

За прогнозом погоди на середу, у всіх областях очікуються значні опади у вигляді дощів у той час, як над Україною потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"7 жовтня, в більшості областей пройдуть періодичні дощі і навіть грози. На Сході України і в Запоріжжі антициклон руками і ногами буде впиратися - не пустить дощі, тут буде сухо і тепло", - написала вона.

Вітер залишається південно-східного напрямку, поривчастий.

Температура повітря вночі +10 +15 градусів, на півдні до +17, у східних областях + 7 + 10 градусів. Протягом доби 7 жовтня потеплішає до + 17 + 23 градусів, в південній частині очікується + 20 + 25 градусів.

Прогноз погоди

У Києві серед обіцяє бути дощовою, з поривчастим вітром. Днем ще буде порівняно тепло, до +18 +19 градусів.

"Погода, хоча і не притискає холодом, але стрибками атмосферного тиску, похмурістю і дощовим вітром все ж нагадує, що треба уважніше прислухатися до себе, одягатися відповідно до прогнозу і, власне, самої погоді, не давати додаткових шансів знайомим, щорічним і новим вірусам" , - резюмувала Діденко.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні.

Також взимку 2020-2021 в Україні очікується тепла погода з нетривалими періодами морозів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини