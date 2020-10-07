Змусив віджиматися, після чого вдарив. Нацгвардієць вбив товариша по службі у Вишгороді

Нацгвардієць вдарив товариша по службі в частині в Вишгороді, в результаті чого той помер. Фото: nv.ua

Нацгвардієць вдарив товариша по службі в частині в Вишгороді, в результаті чого той помер. Фото: nv.ua

У Вишгороді, Київська область, нацгвардієць змусив солдата-строковика, який не був його підлеглим, відтискатися, після чого вдарив його, в результаті чого хлопець помер, тоді як у 2016 році повідомлялося, що в українську армію повернулась "дідівщина". Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Повідомляється, що вбивство сталося ще 3 жовтня, однак про трагедію стало відомо лише через кілька днів.

"Встановлено, що 03.10.2020 зазначений військовослужбовець, порушуючи статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, застосував насильство до свого товариша по службі, а саме змусив останнього відтискатися від підлоги, після чого завдав удар кулаком правої руки в область грудної клітини, від чого потерпілий знепритомнів і, не приходячи до тями, помер ", - повідомили в прокуратурі.

Військовослужбовця заарештували, йому вручили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.

Продовжується проведення судово-медичної експертизи та слідчих дій з метою встановлення об'єктивних обставин скоєного злочину, за результатами яких буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрілого.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Зеленський надав звання генерала двічі судимому військовому, який змушував солдата бігати по плацу з гір.

Також близько 3 тис. військовослужбовців були засуджені за кримінальні злочини у 2018 році.

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