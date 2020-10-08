Жінка з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої на Донбасі у вересні

Жінка з сином підірвалися на вибуховому пристрої на Донбасі 28 вересня, тоді як 7 жовтня бойовики здійснили 1 обстріл , порушивши режим припинення вогню.

Про це йдеться в звіті моніторингової місії ОБСЄ, передають Українські Новини.

"6 жовтня жінка (40-49 років) телефоном повідомила спостерігачам, що 28 вересня вона разом з сином і дочкою шукала свою корову в полі поблизу Золотого-5 (Михайлівки), де наступила на вибуховий пристрій. Вона зазначила, що отримала серйозні поранення лівої ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги", - сказано в ньому.

Жінка додала, що її син зазнав поранення очей, а дочка не постраждала.

Того ж дня її сестра телефоном повідомила команді місії, що 28 вересня дізналася про інцидент від дочки потерпілої, а коли дісталася до зазначеного поля, побачила поранених сестру і племінника.

29 вересня в лікарні Первомайська (непідконтрольний уряду, 58 км на захід від Луганська) медичний персонал повідомив спостерігачам, що 28 вересня до них доставили жінку з пораненнями, які стали наслідком спрацьовування вибухового пристрою, і додав, що її прооперували.

Того ж дня медики лікарні в Луганську сказали команді місії, що 28 вересня був госпіталізований хлопчик (11 років) з пораненнями, які відповідали наслідкам спрацьовування вибухового пристрою, і що йому прооперували очі.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 жовтня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат серед військових не було.

У понеділок бойовики стріляли з гранатометів. За добу режим "тиші" порушений чотири рази.

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