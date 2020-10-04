Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів

Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 3 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу, 3 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. Так, стрілецьку зброю противник застосовував в районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем - неподалік Причепилівки і Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар'їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї і протитанкового ручного гранатомета", - сказано в ньому.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

На вогневі провокації супротивника українські військові зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби, 4 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил 2 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців не було.

Как сообщали Українські Новини, 27 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції українських військових.

Раніше з боку збройних формувань РФ в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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