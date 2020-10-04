Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів

Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 3 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "За минулу добу, 3 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. Так, стрілецьку зброю противник застосовував в районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем - неподалік Причепилівки і Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар'їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї і протитанкового ручного гранатомета", - сказано в ньому. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було. На вогневі провокації супротивника українські військові зброю у відповідь не застосовували. З початку поточної доби, 4 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил 2 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців не було. Как сообщали Українські Новини, 27 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції українських військових. Раніше з боку збройних формувань РФ в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.