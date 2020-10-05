Бойовики стріляли з гранатометів. За добу режим "тиші" порушений чотири рази

У той час, як пункт пропуску "Станиця Луганська" відновив роботу , бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 4 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні Міністерств оборони, передають Українські Новини.

"За минулу добу, 4 жовтня, озброєні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських вояків не було", - сказано в ньому.

Зі стрілецької зброї постріли зафіксовані недалеко від Авдіївки і Катеринівки, з автоматичної станкового гранатомета - біля Водяного, з підствольного гранатомета і стрілецької зброї - неподалік Шумів.

"Ворожі постріли не уявляли загрози для життя і здоров'я наших захисників, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби зафіксовано один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 жовтня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат серед військових не було.

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