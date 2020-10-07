Заставил отжиматься, после чего ударил. Нацгвардеец убил сослуживца в Вышгороде

Нацгвардеец ударил сослуживца в части в Вышгороде, в результате чего тот умер. Фото: nv.ua

Нацгвардеец ударил сослуживца в части в Вышгороде, в результате чего тот умер. Фото: nv.ua

В Вышгороде, Киевская область, нацгвардеец заставил солдата срочника, который не был его подчиненным, отжиматься, после чего ударил его, в результате чего парень умер, тогда как в 2016 году сообщалось, что в украинскую армию вернулась "дедовщина". Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Сообщается, что убийство произошло еще 3 октября, однако о трагедии стало известно лишь спустя несколько дней.

"Установлено, что 03.10.2020 указанный военнослужащий, нарушая уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, применил насилие к своему сослуживца, а именно заставил последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки, от чего пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер", – сообщили в прокуратуре.

Военнослужащего арестовали, ему вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.

Продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы и следственных действий с целью установления объективных обстоятельств совершенного преступления, по результатам которых будет принято решение об окончательной квалификации действий подозреваемого.

Как сообщали Українські новини, в 2019 году Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей.

Также около 3 тыс. военнослужащих были осуждены за уголовные преступления в 2018 году.

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