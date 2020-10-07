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07 жовтня 2020, середа, 14:51 9
Суспільство 2020-10-07T15:45:01+03:00
Українські Новини
У Київській області 192 випадки Covid-19 за добу, 7 осіб померли

У Київській області 192 випадки Covid-19 за добу, 7 осіб померли

Валерия Драгомирова
Карантин, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 6 жовтня по порівнянні з попередньою добою збільшилася на 192 особи до 10 291, померлих - на 7 до 209.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Зазначається, що в Київської області за даними обласного лабораторного центру 7 жовтня на 10:00 офіційно підтверджено вже 10 291 випадок захворювання коронавірусом.

У тому числі Covid виявлений у 854 дітей та у 1 112 медичних працівників.

"За добу маємо 192 нових випадків захворювання на коронавірус, з яких 18 - діти. Пам'ятайте про головні правила безпеки - носіть маски, користуйтеся антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе ", - підкреслив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

З них 26 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 166 людини перебувають на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 339 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 8 952 осіб.

Вилікувались всього 6 075 осіб, з них 505 дітей у віці від 1 міс. до 17 років.

За звітну добу виписано 65 осіб, з них 2 дитини.

Всього за період епідемії в Київській області померло 209 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про 7 летальні випадки.

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня кількість хворих коронавірусів в Київській області збільшилася на 182 особи до 10 099, померлих - на 1 до 202.

Крім того, в Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу.

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