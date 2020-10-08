З квітня 12,5 тис. хворих на коронавірус було госпіталізовано в реанімацію, — НСЗУ

У квітні-вересні було госпіталізовано 71 611 хворих на коронавірусну інфекцію, з них 12 461 пацієнт потрапив у реанімацію; тоді як тільки протягом 8 жовтня в лікарні потрапило 900 хворих COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я (НСЗУ), передають Українські Новини.

"За квітень-вересень в медустанови були госпіталізовані 71 611 пацієнтів з коронавірусною хворобою, з них 12 461 пацієнт — це 17% від загальної кількості госпіталізованих — отримав медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії. Стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у вересні надавали 7 976 медичних команд", — сказано в ньому.

При цьому у вересні порівняно серпнем кількість госпіталізацій зросла на 34%.

Зокрема, у вересні були госпіталізовано 23 143 пацієнти, з них 4 073 пацієнти отримали допомогу в умовах інтенсивної терапії, 249 пацієнтів були підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

Найбільше пацієнтів з COVID-19 було госпіталізовано в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Також повідомляється, що 1 607 мобільних бригад у вересні здійснили понад 312 000 зборів матеріалів у пацієнтів для проведення тестування методом ПЛР — це на 50% більше, ніж в серпні.

З початку квітня мобільні бригади здійснили понад 1 млн зборів матеріалу для тестування.

В середньому одна мобільна бригада в вересні здійснила 194 забору матеріалу для тестування.

Найбільш завантаженими були мобільні бригади Київської області, де на одну бригаду доводилося 637 тестувань, Києва (400 тестувань на бригаду) і Тернопільській області (292 тестування).

На цей час НСЗУ законтрактувала для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 і з підозрою на нього 25 центрів екстреної медичної допомоги, 339 медзакладів для надання пацієнтам допомоги в стаціонарних умовах і 940 медустанов, в яких утворені мобільні бригади для виїзду до людей з підозрою на COVID -19.

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня в Україні був підтверджений COVID-19 у 5 397 осіб.

У 4 областях заповненість лікарень інфікованими перевищила 70%.

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