У 4 областях України лікарняні ліжка заповнені хворими більш, ніж на 70%

Всього в країні зайняті майже 32 тисяч лікарняних ліжок першої хвилі. В Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, велика завантаженість ліжок спостерігається в Івано-Франківській (177%), Донецькій (96,8%), Одеській (80,8%) і Луганській (76%) областях. Всього в Україні зайняті 31 716 лікарняних ліжок, що становить 66,2% від усіх ліжок першої хвилі.

Водночас послабити карантин можуть лише в Кіровоградській області. В інших регіонах перевищено показник захворюваності.

У середньому в Україні цей показник за 14 днів на 100 тисяч населення становить 148,7 при нормі в 40. При цьому Антилідером стала Сумська область (267,6), яка змінила Тернопільську область (255,3). У Києві показник захворюваності становить 176,4, в Кіровоградській області - 21.

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Міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусів і які отримають доплати.

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