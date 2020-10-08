Все чітко, - Зеленський розповів про враження від саміту "Україна-ЄС"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт Україна-ЄС показав, що країна є цікавою, перспективною і відповідальною, не боїться викликів і впевнено йде до повноправного членства в Євросоюзі. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook .

"А знаєте, це дійсно був хороший саміт. Все чітко, по-партнерськи, з величезною взаємною повагою і зацікавленістю. Тому що ми цікаві. Перспективні. Відповідальні. Не боїмося будь-яких викликів. І слово своє вміємо тримати", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна отримає також "промисловий безвіз", що дасть ще більше можливостей для експорту, тобто більше ринків збуту, конкурентних можливостей і робочих місць. Відповідна експертна місія вже почала роботу.

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, яка мала бути присутньою на саміті, пішла на самоізоляцію через контакт з людиною, інфікованою коронавірусом.

Також після саміту "Україна - ЄС" Володимир Зеленський відвідає 7-8 жовтня Лондон з офіційним візитом, під час якого проведе зустрічі з владою і підпише договір про вільну торгівлю між Україною та Великобританією після Brexit.

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