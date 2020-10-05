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05 жовтня 2020, понеділок, 11:30 8
Зовнішня політика 2020-10-05T13:45:02+03:00
Українські Новини
За день до саміту Україна-ЄС президент Єврокомісії пішла на самоізоляцію

За день до саміту Україна-ЄС президент Єврокомісії пішла на самоізоляцію

Надежда Комендантова
Євросоюз, Україна-ЄС, саміт Україна-ЄС
Євросоюз. Фото: csamir.com
Євросоюз. Фото: csamir.com

Напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися в Брюсселі з 1 по 6 жовтня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пішла на самоізоляцію через контакт з людиною, інфікованою коронавірусом 

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Мені повідомили, що в минулий вівторок я брала участь у зустрічі, де була присутня людина, у якого вчора був позитивний результат на COVID-19. Тому відповідно до чинних правил я ізолююсь до завтрашнього ранку. У четвер у мене був негативний результат, а сьогодні я знову здала тест", - написала фон дер Ляйєн.

На 6 жовтня в Брюсселі заплановано щорічний саміт Україна-ЄС, на якому, в тому числі, має бути присутня і президент Єврокомісії.

Саміт мав відбутися 1 жовтня, але його перенесли через відстрочку зустрічі лідерів ЄС.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель, який мав прибути з візитом до Києва 26 вересня, 22 вересня перейшов на самоізоляцію через коронавірус у одного з працівників його служби безпеки.

У зв'язку з цим спецзасідання Європейської ради, яке спочатку планувалося на 24 -25 вересня, перенесли на 1 і 2 жовтня.

Як повідомляли Українськi Новини, в Євросоюзі Зеленському заявили, що вони - не благодійна організація і не банкомат.

У МЗС України повідомили, що  сигналу про перегляд "безвізу" з ЄС не було.

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