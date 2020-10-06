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  • Україна і ЄС підписали фінугоди про підтримку регіонів, громадянського суспільства і енергоефективності
06 жовтня 2020, вівторок, 22:38 4
Європа 2020-10-06T23:15:01+03:00
Українські Новини
Україна і ЄС підписали фінугоди про підтримку регіонів, громадянського суспільства і енергоефективності

Україна і ЄС підписали фінугоди про підтримку регіонів, громадянського суспільства і енергоефективності

Ольга Фандорина
Європейський Союз, Україна-ЄС, Енергоефективні технології, Громадянське суспільство, саміт Україна-ЄС

Україна підписала з Європейським Союзом три фінансові угоди про допомогу регіонам, передусім східним, пом'якшення наслідків кліматичних змін і розвитку ресурсоефективності, а також про підтримку громадянського суспільства і реформ на 60 млн євро.

Документи було підписано під час 22-го саміту "Україна - ЄС" у Брюсселі (Бельгія) віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною та єврокомісаром із питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, передають Українські Новини.

Угода про фінансування програми ЄС "Міцні регіони" передбачає 30 млн євро допомоги місцевій владі для подолання наслідків пандемії COVID-19; підвищення безпеки жителів регіонів, які постраждали через війну та російську окупацію; розвитку незалежних ЗМІ.

Ще одна угода на 20 млн євро передбачає допомогу на розвиток громадянського суспільства і підвищення його можливостей участі у впровадженні реформ.

Своєю чергою угода про фінансування проєкту "Кліматичний пакет для стабільної економіки" передбачає 10 млн євро на розвиток чистого та ресурсоефективного енергопостачання; скорочення викидів парникових газів, що руйнують озоновий шар; стимуляцію переходу до кругової економіки, де один і той самий продукт використовується кілька разів.

Як повідомляли Українськi Новини, Верховний представник ЄС Боррель повторив, що Євросоюз - це не банк.

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